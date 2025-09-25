Суд визнав експрезидента Франції Саркозі частково винним у «лівійській справі»

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у «справі про прослуховування»

Суд у Франції визнав колишнього президента Ніколя Саркозі частково винним у так званій «лівійській справі». Його звинувачували в отриманні коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

Суд визнав Саркозі винним в «участі у злочинній змові» у 2005-2007 роках. Однак експрезидента виправдали за звинуваченнями в розкраданні державних коштів та пасивній корупції, а також дійшли висновку, що нелегального фінансування його кампанії 2007 року не було.

Прокуратура просила для Саркозі 7 років ув’язнення, штраф у 300 тис. євро та п’ятирічну заборону обіймати державні посади. Вирок у справі ще не оголошено.

Разом із Саркозі у справі проходять ще 11 осіб, включно з колишніми членами уряду. Колишнього керівника апарату Саркозі Клода Геана визнали винним у пасивній корупції, а ексміністра Бріса Ортфе – в «участі у злочинній змові».

Зазначається, що один із ключових фігурантів справи, бізнесмен Зіад Так’єддін, раптово помер цього тижня у віці 75 років.

Як відомо, 1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у «справі про прослуховування». Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Тим не менш, це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П’ятої республіки, засудженим до тюремного ув’язнення.

У вересні 2021 року Саркозі також визнали винним у махінаціях, пов’язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. 18 грудня 2024 року найвищий апеляційний суд Франції відхилив апеляцію Саркозі на вирок у справі про торгівлю впливом і корупцію.

Нагадаємо, минулоріч французький суд вищої інстанції визнав експрезидента Франції Ніколя Саркозі винним у справі про корупцію та зловживання впливом, повідомляє сьогодні, 18 грудня, телеканал BFM TV. Це остаточне рішення, яке не підлягає оскарженню.

У травні 2023 року Апеляційний суд підтвердив вирок, який ухвалив експрезиденту суд першої інстанції у 2021 році. Його визнали винним у корупції та зловживанні впливом.

Колишнього президента засудили до трьох років ув'язнення, два з яких він повинен відбути умовно, ще рік він був зобов'язаний носити електронний браслет. Крім того, Саркозі на три роки позбавлений права бути обраним. Пізніше колишній президент подав прохання щодо перегляду цього рішення в Касаційному суді.