Готуватися до виборів? Громади на Київщині отримали загадкову телефонограму

Голови громад мають зібрати певні дані та внести їх до спеціальної таблиці

Чиновники підтвердили отримання листів, але робити офіційні заяви з цього приводу бояться

Районні державні (військові) адміністрації громад, зокрема, на Київщині, отримали листи, які свідчать про підготовку до виборів. Їх суть полягає у тому, що центральна влада вимагає сформувати політичні паспорти громад, пише «Главком».

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Повідомляється, що начальник Гостомельської селищної військової адміністрації надіслав листи головам громад Бучанського району.

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«Відповідно до усного доручення Київської обласної державної (військової) адміністрації, Бучанська районна державна (військова) адміністрація просить надати дані щодо політичної ситуації у територіальних громадах району, шляхом заповнення політичного паспорта, що додається», – йдеться у телефонограмі обласної адміністрації.

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Окрім деокупованого Бучанського району, офіційні листи отримали і голови територіальних громад Білоцерківського району від районної державної адміністрації. Їх зобов’язують «у максимально стислі терміни» опрацювати низку питань та надати звіти.

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Додаток до листів містить таблицю, в яку треба внести дані стосовно голови громади, а також його планів на наступні вибори. Окрім цього, необхідно надати оцінку лояльності місцевого керівника до влади, з’ясувати партійні уподобання міського чи селищного голови.

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Серед «завдань» територіальних громад ціла «політична розвідка» – з’ясування розкладів в таборах як самої влади, так і опозиції. Також треба назвати кандидатів, які збираються змагатися за посаду голови громади на виборах, дата яких нікому ще невідома.

Місцеві ради підтвердили отримання листів, але коментувати офіційно ситуацію чиновники бояться. В той самий час голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у своєму коментарі все заперечив, однак на той момент він ще не знав, що журналісти мають на руках всі документи.

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Нагадаємо, у понеділок, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією. Він зазначив, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які є неприйнятними в умовах під час війни і коли військові живуть зовсім іншими емоціями.