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Готуватися до виборів? Громади на Київщині отримали загадкову телефонограму

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Готуватися до виборів? Громади на Київщині отримали загадкову телефонограму
Голови громад мають зібрати певні дані та внести їх до спеціальної таблиці
фото з відкритих джерел

Чиновники підтвердили отримання листів, але робити офіційні заяви з цього приводу бояться

Районні державні (військові) адміністрації громад, зокрема, на Київщині, отримали листи, які свідчать про підготовку до виборів. Їх суть полягає у тому, що центральна влада вимагає сформувати політичні паспорти громад, пише «Главком».

Повідомляється, що начальник Гостомельської селищної військової адміністрації надіслав листи головам громад Бучанського району.

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«Відповідно до усного доручення Київської обласної державної (військової) адміністрації, Бучанська районна державна (військова) адміністрація просить надати дані щодо політичної ситуації у територіальних громадах району, шляхом заповнення політичного паспорта, що додається», – йдеться у телефонограмі обласної адміністрації.

Окрім деокупованого Бучанського району, офіційні листи отримали і голови територіальних громад Білоцерківського району від районної державної адміністрації. Їх зобов’язують «у максимально стислі терміни» опрацювати низку питань та надати звіти.

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Додаток до листів містить таблицю, в яку треба внести дані стосовно голови громади, а також його планів на наступні вибори. Окрім цього, необхідно надати оцінку лояльності місцевого керівника до влади, з’ясувати партійні уподобання міського чи селищного голови.

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Серед «завдань» територіальних громад ціла «політична розвідка» – з’ясування розкладів в таборах як самої влади, так і опозиції. Також треба назвати кандидатів, які збираються змагатися за посаду голови громади на виборах, дата яких нікому ще невідома.

Місцеві ради підтвердили отримання листів, але коментувати офіційно ситуацію чиновники бояться. В той самий час голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у своєму коментарі все заперечив, однак на той момент він ще не знав, що журналісти мають на руках всі документи.

Нагадаємо, у понеділок, 6 листопада, президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією. Він зазначив, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які є неприйнятними в умовах під час війни і коли військові живуть зовсім іншими емоціями.

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Теги: Київщина влада Володимир Зеленський документи вибори

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