Лісовий розповів, як українські школярі навчаються у Німеччині

Навчальні заклади країни допомагають українцям із адаптацією та вивченням мови

Через повномасштабне вторгнення багато українських школярів виїхали до Німеччини – зараз там навчаються понад 200 тис наших дітей. Про те, як відбувається навчання, розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий.

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Міністр завітав у Hans Böckler Schule – професійний німецький коледж, який спеціалізується на роботі з металом. Лісовий розповів, що у навчальному закладі є так звані welcome-класи, у яких здобувають освіту діти-іноземці.

Там українцям допомагають із вивченням мови, профорієнтацією та адаптацією. Очільник Міносвіти зазначив, що частина дітей розгублена через війну, тому їм дуже потрібна профорієнтаційна робота.

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«Частина дітей твердо знає, що хоче повернутися до України. Дехто ж планує залишитися за кордоном. Для перших важливо створити умови для повернення та інтеграції. Для других маємо забезпечити можливість стати справжніми амбасадорами України за кордоном», – підкреслив Лісовий.

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Він додав, що, за словами школярів, у німецьких школах вчителі більш охоче пояснюють учню матеріал, якщо той не одразу все зрозумів. З цієї причини ніхто не боїться перепитати щось зайвий раз чи уточнити.

«Спілкувалися також про внесення української мови до переліку іноземних мов, які вивчаються у німецьких школах. Це б зменшило навантаження на дітей та водночас сприяло б збереженню зв'язку з Україною. Над цим уже працюємо з німецькими колегами», – розповів міністр.

Також Лісовий наголосив, що Україні важливо не втратити цю молодь і допомогти їй зберегти національну ідентичність, зокрема через систему освіти. Він нагадав, що українські школярі можуть вчитися онлайн за спрощеною програмою в закладах освіти України.

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Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий запропонував німецьким партнерам внести українську мову до переліку іноземних, які вивчають у німецьких школах.