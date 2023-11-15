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Лісовий розповів, як українські школярі навчаються у Німеччині

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лісовий розповів, як українські школярі навчаються у Німеччині
фото: Оксен Лісовий/Facebook

Навчальні заклади країни допомагають українцям із адаптацією та вивченням мови

Через повномасштабне вторгнення багато українських школярів виїхали до Німеччини – зараз там навчаються понад 200 тис наших дітей. Про те, як відбувається навчання, розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий.

Міністр завітав у Hans Böckler Schule – професійний німецький коледж, який спеціалізується на роботі з металом. Лісовий  розповів, що у навчальному закладі є так звані welcome-класи, у яких здобувають освіту діти-іноземці.

Там українцям допомагають із вивченням мови, профорієнтацією та адаптацією. Очільник Міносвіти зазначив, що частина дітей розгублена через війну, тому їм дуже потрібна профорієнтаційна робота.

«Частина дітей твердо знає, що хоче повернутися до України. Дехто ж планує залишитися за кордоном. Для перших важливо створити умови для повернення та інтеграції. Для других маємо забезпечити можливість стати справжніми амбасадорами України за кордоном», – підкреслив Лісовий.

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Він додав, що, за словами школярів, у німецьких школах вчителі більш охоче пояснюють учню матеріал, якщо той не одразу все зрозумів. З цієї причини ніхто не боїться перепитати щось зайвий раз чи уточнити.

«Спілкувалися також про внесення української мови до переліку іноземних мов, які вивчаються у німецьких школах. Це б зменшило навантаження на дітей та водночас сприяло б збереженню зв'язку з Україною. Над цим уже працюємо з німецькими колегами», – розповів міністр.

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Також Лісовий наголосив, що Україні важливо не втратити цю молодь і допомогти їй зберегти національну ідентичність, зокрема через систему освіти. Він нагадав, що українські школярі можуть вчитися онлайн за спрощеною програмою в закладах освіти України.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий запропонував німецьким партнерам внести українську мову до переліку іноземних, які вивчають у німецьких школах.

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Теги: міністр навчання школярі Оксен Лісовий Німеччина

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