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Латвія здивувала дитячою книгою про біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Латвія здивувала дитячою книгою про біженців з України
Нова книга призначена дітям віком від 7 до 10 років, їхнім батькам та вчителям
фото: Rus.LSM

У Латвії книга перекладена двома мовами – латиською та українською

Мешканці Латвії матимуть нагоду почитати нову книгу про важливість адаптації дітей біженців. «Дівчинка, яка тримала очі відкритими» – так називається нова книга для дітей. У ній йдеться біженку з України, яка разом із мамою приїхала до Латвії, та її спроби інтегруватися у суспільство. Книга – частина кампанії Єврокомісії «Я триматиму очі відкритими», пише Rus.LSM.

«У книзі, можливо, не зовсім точно описана існуюча ситуація, а те, якою вона має бути. Вона звертає увагу на ту реальність, про яку ми чули, що в школах та дитсадках відбуваються конфлікти, що існує нетерпимість», – розповів директор кризового та консультаційного центру Skalbes Райво Вілцанс.

Як пише видання, у Латвії зареєстровано майже 50 тис. біженців із України. Серед них близько десяти тисяч дітей.

Книга «Дівчинка, яка тримала очі відкритими» розповідає про українську дівчинку Софію, якій важко адаптуватися в школі. Її висміюють через психоемоційні травми, отримані під час війни, тому що вона тиха і боязка, але її однокласниця Еліна допомагає їй відчути себе прийнятою і намагається з нею подружитися.

«Я думаю, що спосіб, як ми можемо допомогти дітям, це спробувати по-справжньому інтегрувати їх у наше суспільство. Один із таких способів включення – це, звичайно, спілкування, зустрічі, ігри. Це те, чим займаються діти», – зазначила член правління товариства «Хочу допомогти біженцям» Лінда Якобсоне-Гавала.

«Цим дітям важко звикнути до нової обстановки та впоратися з усіма емоційними труднощами, які вони пережили і продовжують переживати, оскільки, звичайно, більша частина їхніх сімей залишилася в Україні», – наголосила голова представництва Європейської комісії у Латвії Зані Петре.

Книга призначена дітям віком від 7 до 10 років, їхнім батькам та вчителям. Вона буде доступна в головних бібліотеках регіонів, школах та офісах громадських організацій. У Латвії книга перекладена двома мовами – латиською та українською. Книгу поширять у 10 країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, інтеграція та освіта дітей українських біженців у Латвії стоїть дуже гостро і є питанням, яке не може унормувати місцева влада. При цьому йдеться на лише про процес навчання у школі, а про соціалізацію та психоемоційну сферу дитини. Про це заявила член правління руху «Хочу допомогти біженцям» Лінда Якобсоне-Гавалу.

Загалом зараз у Латвії зареєстровано 9335 українських дітей шкільного віку. Але при цьому більш ніж для 4 тис. із них батьки обрали варіант дистанційного навчання в якійсь із шкіл України. Раніше держава ухвалила, що українських школярів можна розподіляти лише у латиські школи – а не до шкіл нацменшин, які до останнього часу діяли як білінгвальні. І частина українських батьків віддала перевагу, щоб діти продовжили навчання за українськими програмами, лише «віддалено».

До слова, станом на початок жовтня в Латвії перебувало приблизно 42 тис. українських біженців. Такі дані наводить Комісія з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості Управління у справах громадянства та міграції країни. Представники МВС повідомили: щомісяця до Латвії переїжджає близько тисячі українців. Латвійська влада каже, що приблизно десята частина тих українців, які зараз перебувають у Латвії, можуть залишитись в Латвії на постійній основі. 

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Теги: біженці влада батьки навчання держава українці Латвія місцева влада освіта

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