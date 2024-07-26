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Заборона транзиту нафти РФ через Україну. Фіцо звернувся з пропозицією до Шмигаля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заборона транзиту нафти РФ через Україну. Фіцо звернувся з пропозицією до Шмигаля
Словацький прем'єр запропонував «технічне рішення» щодо транзиту російської нафти
фото з відкритих джерел

Як зазначив Фіцо, відновлення транзиту російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovnaft

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував українському прем’єру Денису Шмигалю «технічне рішення» щодо транзиту нафти російської компанії «Лукойл». Про це Фіцо написав у Facebook.

За словами словацького прем’єра, відновлення транзиту російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovnaft, оскільки альтернативні джерела нафти є дорожчими та можуть бути технологічно непридатними.

У так званому «технічному рішенні» Фіцо мали б брати участь кілька держав, зокрема Словаччина. Більше деталей про рішення словацький прем’єр не розповів.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина хоче, щоб Євросоюз виступив посередником для врегулювання ситуації з постачанням нафти російської компанії «Лукойл» через Україну. Проте згодом стало відомо, що їхні спроби були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл».

Зокрема, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл»

Як повідомлялося, Болгарія запропонувала допомогу в подоланні труднощів, які виникли внаслідок обмежень на транзит нафти російського «Лукойлу» через Україну.

До слова, російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом «Дружба» в Угорщину і далі в Словаччину.

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Теги: Словаччина нафта Фіцо прем’єр-міністр Денис Шмигаль санкції

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