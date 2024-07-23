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«Лукойл» перенаправляє нафту, яка раніше йшла по «Дружбі» в Європу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Лукойл» перенаправляє нафту, яка раніше йшла по «Дружбі» в Європу
Повідомлялося, що російський «Лукойл» припинив постачати нафту в Угорщину через українські санкції
фото: Reuters

У липні «Лукойл» не відновив трубопровідних постачань у напрямку Угорщини

Російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом «Дружба» в Угорщину і далі в Словаччину. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що нафта поставляється відповідно до заявок, які прийняті до транспортування

Зокрема, за даними джерел ЗМІ, в липні «Лукойл» не відновив трубопровідних постачань у напрямку Угорщини. 

Наразі одержувачі ймовірно ведуть переговори з вантажовідправником щодо купівлі у нього нафти на кордоні РФ і України.

Нагадаємо, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл»

Як повідомлялося, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком.

До слова, Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованих проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

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Теги: нафта Угорщина санкції росія

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Економіка

«Лукойл» перенаправляє нафту, яка раніше йшла по «Дружбі» в Європу
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