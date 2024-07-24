Заборона транзиту російської нафти через Україну. Угорщина просить ЄС втрутитись

За словами представників Угорщини та Словаччини, країни не можуть отримувати достатню кількість нафти

Європейська комісія скликала засідання, щоб обговорити енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини

Угорщина хоче, щоб Євросоюз виступив посередником для врегулювання ситуації з постачанням нафти російської компанії «Лукойл» через Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, Європейська комісія скликала на сьогодні, 24 липня, засідання торгового комітету, щоб обговорити спірну ситуацію, яка, як стверджує Угорщина та Словаччина, загрожує їхній енергетичній безпеці.

Своєю чергою комісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Єврокомісія розпочала збір доказів і стежитиме за потоками нафти. Також вона попередила про потенційну роль Кремля у загостренні суперечки.

«Найважливіший аспект полягає в тому, що ми маємо бути готові до одностороннього рішення, яке може ухвалити Росія. Вона не є надійним торговим партнером», – зазначила Сімсон.

Нагадаємо, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл».

Як повідомлялося, Болгарія запропонувала допомогу в подоланні труднощів, які виникли внаслідок обмежень на транзит нафти російського «Лукойлу» через Україну.

До слова, російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом «Дружба» в Угорщину і далі в Словаччину.