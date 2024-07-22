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Угорщина може подати до суду на Україну через санкції проти «Лукойла»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Угорщина може подати до суду на Україну через санкції проти «Лукойла»
Угорщина вважає, що рішення Києва припинити транзит російської нафти нібито «є явним порушенням Угоди про асоціацію з ЄС»
фото з відкритих джерел

Раніше Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл»

Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Magyar Nemzet.

Сійярто поскаржився, що Угорщина не може отримувати достатню кількість нафти без постачання з Росії, оскільки для цього немає відповідної інфраструктури.

«Очевидно, що рішення України докорінно загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини. Це неприйнятний крок з боку України, країни, яка хоче бути членом Європейського Союзу, і одним своїм рішенням вона ставить під фундаментальний ризик постачання нафти двом країнам-членам ЄС», – вважає голова МЗС Угорщини

За словами угорського міністра, рішення Києва припинити транзит нібито «є явним порушенням Угоди про асоціацію з ЄС».

Тому, як додав Сійярто, постраждала держава може розпочати процедуру консультацій, під час яких Єврокомісія має представляти інтереси країни-члена ЄС. Але якщо з Україною не вдасться домовитися, то існує можливість початку арбітражного суду та проведення розгляду протягом 40 днів.

Очільник МЗС Угорщини також наголосив, якщо рішення не знайдуть, то Євросоюз має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл»

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок. Однак, доходи країни від експорту нафти зросли порівняно попереднім роком.

До слова, Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованих проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

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Теги: Угорщина МЗС бізнес нафта Сійярто росія санкції

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