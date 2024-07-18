Кабмін спростив призначення субсидій

Шмигаль заявив, що вдалося прибирати зайву бюрократію в призначенні субсидій

Кабінет міністрів спростив призначення субсидій, прибравши зайву бюрократію у взаємодії між Пенсійним фондом та об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, одним із суспільних запитів є ефективна та адресна соціальна допомога.

«Це, зокрема, житлові субсидії. Наразі спрощуємо взаємодію між ОСББ та Пенсійним фондом, який їх нараховує. Прибираємо зайву бюрократію і таким чином пришвидшуємо всі процедури», – додав прем’єр.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України розробляє нову програму підтримки людей, які втекли від війни. Планується запровадити субсидію на оренду житла для сімей, чиї витрати на оренду перевищують 30% сукупного доходу домогосподарства.

Подати заявку на субсидію можна буде онлайн через електронний кабінет Пенсійного фонду після затвердження програми урядом. Пенсійний фонд зможе самостійно обробляти більшість заявок завдяки обміну даними з іншими державними органами.

До слова, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг в орендованій квартирі призначається на основі договору про найм.