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Заборонено сонцезахисні окуляри та білі весільні сукні. КНДР розширила список злочинів, які караються смертю

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Заборонено сонцезахисні окуляри та білі весільні сукні. КНДР розширила список злочинів, які караються смертю
У КНДР будуть страчувати людей за сленгові вирази з Південної Кореї
фото: EPA

У Північній Кореї споживання та розповсюдження південнокорейських медіа карається смертю

Режим верховного лідера Північної Кореї Кім Чен Ина розширив список злочинів, які вимагають смертної кари, з 11 до 16 шляхом перегляду кримінального законодавства. Про це повідомляє Yahoo.

За інформацією видання, до нових кодексів включено заходи державної пропаганди та агітації, незаконне виготовлення та використання зброї.

Виконання смертної кари в КНДР давно хвилює правозахисні групи, але через герметичність країни розгледіти статистику його використання практично неможливо.

У 2020 році був ухвалений закон, згідно з яким споживання та розповсюдження південнокорейських медіа карається смертю за їхні «реакційні» та «контрреволюційні» асоціації. Інша поведінка, яка вимагає покарання, як повідомляється, включає носіння сторонньої моди, наприклад білих весільних суконь, синіх джинсів або сонцезахисних окулярів. Стверджується, що сленгові терміни з Південної Кореї також заборонені в письмовому спілкуванні.

Окрім смертної кари, інші різкі покарання за поведінку, яка вважається антисоціальною, включають табори та примусове перевиховання.
Посилення кримінального кодексу має на меті посилити контроль режиму Кім Чен Ина над населенням шляхом подальшої монополізації ринку та армії.

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Теги: весілля Північна Корея Південна Корея Кім Чен Ин смерть смертна кара

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Політика

Заборонено сонцезахисні окуляри та білі весільні сукні. КНДР розширила список злочинів, які караються смертю
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