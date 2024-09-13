Помер бодибілдер-«мутант», який з’їдав 108 шматочків суші щодня

Ілля Єфімчик був відомий своєю дієтою: він харчувався сім разів на день і поглинав приголомшливі 16 500 калорій на добу

«Найстрашніший бодибілдер світу» Ілля Єфімчик з Білорусі, відомий своєю екстремальною статурою, помер у віці 36 років. Про це повідомляє Daily Star.

Ілля Єфімчик (Голем) був відомий своєю дієтою: він харчувався сім разів на день і поглинав приголомшливі 16 500 калорій, зокрема 108 шматків суші та 2,5 кілограма стейка.

Його прозвали «158-кілограмовим звіром», а також мутантом. При зрості 185 см він мав об’єм грудей 155 см, а його біцепси випирали на 63 см.

Ілля Єфімчик був відомий своєю дієтою: він харчувався сім разів на день і поглинав приголомшливі 16 500 калорій фото: instagram.com/supersportguru

Серед його досягнень жим штанги лежачи вагою 272 кг, станова тяга вагою 318 кг і присідання з такою ж вагою.

У шкільні роки в Білорусі він важив лише 70 кг і, як повідомлялося, не міг відтискатися від підлоги. Одного разу він сказав: «Моє перетворення – це результат років наполегливих тренувань і дисципліни в поєднанні з розумінням фізіології фізичних вправ і харчування. Моя місія полягає в тому, щоб прищеплювати людям трудову етику, щоб вони могли долати свої страхи і впевнено діяти на благо себе і тих, хто їх оточує».

6 вересня у Іллі вдома стався серцевий напад. Його дружина Анна відчайдушно робила непрямий масаж серця, поки чекала на швидку допомогу. Його доправили до лікарні, але, попри всі зусилля, врятувати його не вдалося. Офіційно про його смерть оголосили 11 вересня.

6 вересня у Іллі вдома стався серцевий напад фото: instagram.com/supersportguru

Заохочуваний шкільним вчителем, він знайшов натхнення у м'язистій статурі Арнольда Шварценеггера та Сильвестра Сталлоне. Перед своєю передчасною смертю він прагнув збільшити вагу до 172 кг.

Народившись у Білорусі, він переїхав до Чехії, США і, нарешті, Дубая, де змінив декілька домівок.

Нагадаємо, у Чехії помер відомий бодібілдер Якуб Шубрт, якому було 32 роки. Причиною смерті називають поліорганну недостатність. Поліорганна недостатність – це важка неспецифічна стрес-реакція організму. Головною особливістю є нестримність розвитку пошкодження органу або системи до такої міри, що він не здатний підтримувати життєзабезпечення організму.