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Смертна кара у світі: названо шокуючу цифру страчених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Смертна кара у світі: названо шокуючу цифру страчених
Китай засекречує дані про смертні вироки в країні
фото ілюстративне

У 2022 році у світі стратили на 53% людей більше, ніж у 2021 році

У 2022 році в 20 країнах зареєстрували страту 883 людей. Це стало найвищим показником за останні п’ять років. Про це йдеться у звіті правозахисної організації Amnesty International.

Зазначається, що у 2022 році стратили на 53% людей більше, ніж у 2021 році. 90% від усіх страт минулого року виконали в Ірані, Саудівській Аравії та Єгипті. Звіт не включає страти у Китаї, оскільки Пекін засекречує дані про смертні вироки в країні.

Також правозахисники підтвердили, що людей страчують у Північній Кореї, В'єтнамі, Сирії та Афганістані. Проте не вдалося встановити кількість вбитих людей.

В Ірані 2022 року стратили 576 людей – 279 людей, засуджених за вбивства, 255 – за злочини, пов'язані з наркотиками, 21 – за зґвалтування та 18 – за ворожнечу проти Бога.

У Саудівській Аравії кількість страт зросла втричі з 2021 року – з 65 до 196 у 2022-му. Це найбільша кількість страчених людей у країні за 30 років.

У Єгипті торік вбили 24 людини, що є на 71% менше ніж у 2021-му, коли стратили 83 людини. Крім того, в Іраку зафіксували 11 страт, у Кувейті – сім, на Палестинських територіях – п'ять, у Ємені – чотири. Також одну страту виконали в Білорусі – це єдина країна Європи, де досі є смертна кара. 

У США у 2022 році стратили 18 людей. У Сінгапурі стратили 11 людей.

Раніше депутат Держдуми, лідер фракції «Справедлива Росія – за правду» Сергій Миронов закликав Конституційний суд Росії переглянути позицію про мораторій на смертну кару.

Теги: Іран смертна кара США Китай

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