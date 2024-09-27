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У США проведено другу в історії страту методом, який розкритикували ЄС та ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У США проведено другу в історії страту методом, який розкритикували ЄС та ООН
Камера для введення смертельних ін'єкцій ув'язненим у Алабамі
фото: Associated Press

Associated Press: в Алабамі провели другу в історії страту за допомогою азоту

Друга в історії Сполучених Штатів смертна кара із застосуванням азоту відбулася в американському штаті Алабама. Про це пише агентство Associated Press.

Згідно з публікацією, цей метод було розкритиковано після того, як до нього вдалися в січні цього року в тому ж штаті. Цього разу було страчено 59-річного громадянина США Алана Юджина Міллера, визнаного винним у вбивстві трьох чоловіків у 1999 році. 

«Я не зробив нічого, щоб опинитися тут», – наводить агентство останні слова американця.

Агентство зазначило, що в 2022 році Міллера спробували стратити за допомогою ін'єкції, проте лікарі не змогли цього зробити, оскільки їм не вдалося знайти вени для введення голки. З цієї причини засудженому пустили азот через дихальну маску. Такий метод викликає гіпоксію та згодом смерть. Агентство пише, що під час подачі газу у засудженого почалися судоми, які тривали близько двох хвилин.

ООН та ЄС розкритикували використання нового методу страти, а також виступили проти ухвалення подібних вироків. Смертна кара за допомогою азоту дозволена в трьох штатах США – Алабамі, Оклахомі та Міссісіпі.

Перша страта з використанням азоту відбулася в місті Етмор в Алабамі наприкінці січня 2024 року. Тоді було страчено 58-річного Кеннета Сміта, визнаного винним у замовному вбивстві жінки в 1988 році.

Раніше в американському штаті Південна Кароліна відбулася перша смертна кара за допомогою введення ін'єкції ув'язненому за  останні 13 років. За даними ЗМІ, вищою мірою покарання засудили 46-річного Фредді Оуенса за вбивство співробітниці магазину під час пограбування в 1999 році.

Адвокати Оуенса намагалися домогтися відстрочки, подавши запит до Верховного суду США лише за кілька годин до страти, але його було відхилено. При цьому захист аргументував свою заяву тим, що злочинцеві не надали необхідної інформації про препарати для смертельної ін'єкції, і це порушувало його право на належну правову процедуру. 

Як нагадало видання, у Сполучених Штатах було страчено 1600 осіб з моменту відновлення смертної кари Верховним судом США в 1976 році. 

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Теги: США вбивство смерть смертна кара

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