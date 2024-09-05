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Пішов із життя керівник Дніпровського театру опери та балету Костянтин Пінчук

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Пішов із життя керівник Дніпровського театру опери та балету Костянтин Пінчук
Костянтин Пінчук очолював Дніпровський театр опери та балету із грудня 2018 року
фото: Дніпровський академічний театр опери та балету

Пінчук мав заповітну мрію – щоб його театр отримав статус національного

Помер директор, художній керівник Дніпровського академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук. Про це повідомляється на сторінці театру у фейсбуці.

«Вчора пішов у засвіти Костянтин Михайлович Пінчук. Директор-художній керівник Dnipro Opera, лауреат мистецької премії ім. А. Ареф’єва, художник-постановник вистав «Хитрий Лис», «Лісова пісня», «Нескорені», «Білосніжка та семеро гномів», «Запорожець за Дунаєм» та багатьох інших», – ідеться в дописі.

Костянтин Пінчук очолював театр із грудня 2018 року.

«За його керівництва про нас почув весь світ. Під час страшної війни прапор нашої країни піднімався на театральних сценах країн Балтії, Великої Британії, Італії, Германії, Сполучених Штатів Америки. Постановки, декорації, костюми – у кожній деталі ще багато років житиме талант та любов Костянтина Михайловича», – наголосили колеги Пінчука.

На смерть керівника театру відреагував і голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук:

«Це була людина, яка жила мистецтвом. Досвідчений керівник, талановитий режисер, який понад усе цінував театральну справу та присвятив їй усе своє життя. Під його керівництвом були організовані численні концерти, театральні постановки та гастролі, що підкорювали серця глядачів не лише в Україні, але й далеко за її межами», – сказав глава регіону.

Костянтин Пінчук
Костянтин Пінчук
фото: Микола Лукашук/Telegram

Оперна співачка театру Марія Максакова роповіла, про що мріяв Пінчук: «Останні роки неодноразово розмовляли з Костянтином Михайловичем про його заповітну мрію і водночас великий біль. Зараз йде ювілейний, 50-й сезон в Дніпро-Опера, героїчний та високопрофесійний колектив якого ані на день не зупиняв свого служіння людям в умовах щоденних обстрілів. Було би цілком виправданим нарешті присвоїти театру статус Національного».

Костянтин Пінчук
Костянтин Пінчук
фото: Maria Maksakova/Facebook

Прощання з Пінчуком відбудеться 5 вересня з 11:00 до 12:30 у приміщенні театру.

Нагадаємо, що у січні цього року у Дніпровському театрі опери та балету стався скандал. Директора Костянтина Пінчуку звинуватили в нападі на актора Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім.Т.Шевченка Миколу Лемешка. 

До слова, в серпні померла багаторічна солістка Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, заслужена артистка України Наталія Величко. 

Теги: Дніпро смерть культура театр

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