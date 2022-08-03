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Загострення у Нагірному Карабаху: Євросоюз виступив із заявою

Надія Клочко
Сьогодні, 21:06 glavcom.ua
Загострення у Нагірному Карабаху: Євросоюз виступив із заявою
Азербайджан провів військову операцію на кордоні з Вірменією
фото з відкритих джерел

Зовнішньополітична служба ЄС закликала знизити напруженість на кордоні Вірменії і Азербайджану

Євросоюз закликав до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху та повернення сторін до переговорів. Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

«Європейський Союз закликає до негайного припинення бойових дій, що розгорнулися між азербайджанськими та вірменськими силами навколо Лачинського коридору та інших місць вздовж лінії зіткнення. На жаль, ці зіткнення вже призвели до людських жертв та поранених», – йдеться у заяві.

Вкрай важливо знизити напруженість, повністю дотримуватися режиму припинення вогню і повернутися за стіл переговорів для пошуку рішень шляхом переговорів, наголосив речник.

Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони Азербайджану підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот. Азербайджан заявив, що провів військову операцію «Відплата» у відповідь на провокації Вірменії та порушення мирних домовленостей від 10 листопада 2020 року. 

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, у Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, відбулися обстріли. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та заявили про загиблих і поранених внаслідок обстрілів. 

Додамо, що у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Як відомо, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2020 року. Шеститижнева війна тоді забрала життя понад 6500 людей. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Згідно з угодою, Вірменія передала Азербайджану частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила  «миротворчий контингент» для нагляду за перемир’ям.

Теги: Європа Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах

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