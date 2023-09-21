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Мінекономіки: Польща готова до пошуку компромісу щодо імпорту українського зерна

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Мінекономіки: Польща готова до пошуку компромісу щодо імпорту українського зерна
Польська сторона заявила, що готова працювати над розв’язанням проблеми постачання української агропродукції
фото з відкритих джерел

Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів до п'яти країн ЄС

Словаччина, Польща та Угорщина, які запровадили заборони на експорт української агропродукції, готові розглядати механізм постачання, запропонований Україною. Про це розповів заступник міністра економіки України – торговий представник Тарас Качка.

«У понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували, і не ввели національні заборони. Інші три країни, в тому числі й Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною», – пояснив Тарас Качка.

За його словами, фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС.

«Це не розв'яже проблему повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п'ятьма країнами ЄС в ручному режимі. Але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні за формою. Українська пропозиція може стати основою для розв'язання питання експорту агропродукції до п’яти країн ЄС», – запевнив Тарас Качка.

Тарас Качка розповів, що польська сторона вже заявила, що готова працювати над розв’язанням проблеми постачання української агропродукції. Він сподівається, що до кінця тижня, Україна зможе досягти певного компромісу.

«Адже насправді як для Польщі, так і для України важливо розвивати співпрацю, торгівлю, сільське господарство і дбати про інтереси аграріїв один одного, а не лише реагувати на публічні критичні зауваження», – додав Тарас Качка.

Нагадаємо, раніше Польща заявила про готовність до діалогу з Україною щодо експорту зерна.

Раніше повідомлялося, що президент України під час виступу на Генасамблеї ООН розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. У своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

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Теги: Польща Мінекономіки зерно Україна

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