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Шмигаль назвав терміни повного розмінування України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Шмигаль назвав терміни повного розмінування України
Продовжується робота з компаніями задля розмінування за допомогою дронів і роботів
фото з відкритих джерел

У бюджеті на наступний рік влада вперше заклала кошти на проведення розмінування 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції в Києві заявив, що влада має намір завершити розмінування всієї території України за 5-7 років.

«Україна буде лідером у гуманітарному розмінуванні та розмінуванні загалом. За оцінками вчених, нам потрібно десятки або сотні років, якщо брати стандартні технології для розмінування всіх земель, які наразі забруднені... У нас є амбіція завершити розмінування аграрних земель протягом 3 років після звільнення територій. І загалом, до 5-7 років - для завершення розмінування всієї території України», - підкреслив прем'єр.

Шмигаль додав, що продовжується робота з технологічними компаніями задля розмінування за допомогою дронів і роботів, а також розпочинається виробництво українських роботів для розмінування с/г земель.

Прем'єр-міністр України підкреслив, що станом на сьогодні вже обстежено 190 тис. га с/г земель із 470 тис. га, які мають статус пріоритетних. Посадовець розповів, що на жовтень заплановано проведення форуму із гуманітарного розмінування в Хорватії, на якому відбудеться координування дії з партнерами.

Денис Шмигаль зазначив, що в державному бюджеті на наступний рік уперше передбачені кошти в розмірі 2 млрд грн на гуманітарне розмінування. Ця сума збільшуватиметься за рахунок грошей від партнерів.

Прем'єр також розповів про намір створити ринок офіційних операторів гуманітарного розмінування, в якому буде передбачена компенсація аграріям за розмінування земель.

«Ця програма створить ринок, створить попит на виробництво машин для розмінування, створить попит на нові технології», - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Нідерланди передадуть Збройним силам України приблизно тисячу зарядів для дистанційного розмінування. Це допоможе проривати лінії оборони ворога. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна вже допомагає зі спеціальним обладнанням для розмінування і намагатиметься цю допомогу розширювати надалі.

Теги: міністр технології розмінування Україна Денис Шмигаль

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