Варшава відреагувала на відсутність польської делегації на оборонному форумі у Києві

Польський міністр зауважив, що коли говорив про відсутність запрошення з України на оборонний форум, «не мав достовірної інформації»

Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін офіційно перепросив за попередню заяву про те, що Україна буцімто не запрошувала польські компанії на Форум оборонних індустрій у Києві. Про це Сасін написав у Twitter (X)

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Польський міністр зауважив, що під час інтерв'ю для Radio ZET, коли говорив про відсутність запрошення з України на оборонний форум, «не мав достовірної інформації».

«Після розмови з президентом Polska Grupa Zbrojeniowa (найбільша оборонна компанія Польщі – ред.), я отримав підтвердження того, що PGZ отримала запрошення... Враховуючи це, я виправляю свою заяву. Прошу вибачення за непорозуміння», – додав Сасін.

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Концерн PGZ також прокоментував ситуацію, підкресливши "постійне й тісне двостороннє співробітництво" з Україною та згадавши зокрема домовленість про обслуговування танків Leopard 2A4, які західні країни передали Збройним Силам України.

Раніше повідомлялося, що посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що представників країни запрошували на форум оборонних індустрій в Києві, але ніхто з них не приїхав.

Зварич упевнений, що питання необхідно адресувати полякам, так як країна була однією з перших, кого запросили на захід.

Нагадаємо, посол України в Польщі розповів, чи вплине зернова суперечка на відносини Києва та Варшави.