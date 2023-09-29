Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону. Польща відреагувала

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що готує ноту протесту на адресу Польщі

Міністерство оборони Білорусі повідомило сьогодні, 28 вересня, про те, що польський вертоліт двічі порушив повітряний простір Білорусі. Про це повідомляє RMF24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Близько 15:20 (за місцевим часом) літак перетнув кордон Республіки Білорусь... О 16:22 гелікоптер знову порушив державний кордон, пролетівши на глибині 300 метрів», – повідомили в Міноборони Білорусі.

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що готує ноту протесту на адресу Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оперативне командування збройних сил Польщі опублікувало спеціальну заяву з цього приводу.

«Хочемо заявити, що повідомлення від білоруської сторони про нібито перетин кордону польським гелікоптером сьогодні не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

За даними польських військових, це підтверджується записами диспетчерських та радіолокаційних станцій.

«Вся інформація, яка надана ЗМІ, щоразу піддається глибокому аналізу та детально вивчається. Проте інформація, надана ЗМІ до білоруського режиму завжди потрібно підходити з обережністю та виваженістю, оскільки він часто був елементом провокації та дезінформував громадськість», – додали в Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон. Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього «відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався».