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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Оптимістичний прогноз із фронту. Шість пунктів

glavcom.ua
У 2024 Україна покаже нову якість роботи
фото: zsu.gov.ua

Прогнози на 2024 рік

•1•

Нарешті з’являться далекобійні ракети у більш-менш помітних кількостях, якими ми зможемо вражати цілі на глибині багато сотень кілометрів. Росіянам треба буде думати над тим, як переставити свою ППО, щоб від нас захиститися.

•2•

Вироблятимуть аналоги «Шахедів» та «Ланцетів» у співставній з росіянами кількості. Це будуть наші, українські дрони на західній та китайській елементній базі, розроблені та вироблені в Україні – а відтак, вільні від будь-яких обмежень бити по різним усюдам неісходимої. Більше того, їх регулярно закуповуватиме держава(!).

•3•

У 2024 Україна покаже нову якість роботи протикорабельними ракетами. Становище чорноморського угрупування кораблів РФ стане ще жалюгіднішим. Він буде шукати собі сховок і не знаходитиме.

•4•

У нас буде більше сильних артилерійських систем – так, що вузьким місцем буде радше наявність снарядів (і, можливо, вправних розрахунків).

•5•

У нас стане значно більше авіації, котра відповідатиме сучасним стандартам. F-16, а може і ще щось.

•6•

Нарешті, у 2024 році досить імовірне покращення із фронтовою ППО.

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Джерело
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Теги: ЗСУ війна

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