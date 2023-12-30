Оптимістичний прогноз із фронту. Шість пунктів

Прогнози на 2024 рік

•1•

Нарешті з’являться далекобійні ракети у більш-менш помітних кількостях, якими ми зможемо вражати цілі на глибині багато сотень кілометрів. Росіянам треба буде думати над тим, як переставити свою ППО, щоб від нас захиститися.

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•2•

Вироблятимуть аналоги «Шахедів» та «Ланцетів» у співставній з росіянами кількості. Це будуть наші, українські дрони на західній та китайській елементній базі, розроблені та вироблені в Україні – а відтак, вільні від будь-яких обмежень бити по різним усюдам неісходимої. Більше того, їх регулярно закуповуватиме держава(!).

•3•

У 2024 Україна покаже нову якість роботи протикорабельними ракетами. Становище чорноморського угрупування кораблів РФ стане ще жалюгіднішим. Він буде шукати собі сховок і не знаходитиме.

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•4•

У нас буде більше сильних артилерійських систем – так, що вузьким місцем буде радше наявність снарядів (і, можливо, вправних розрахунків).

•5•

У нас стане значно більше авіації, котра відповідатиме сучасним стандартам. F-16, а може і ще щось.

•6•

Нарешті, у 2024 році досить імовірне покращення із фронтовою ППО.