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Якою буде війна в 2024 році: прогноз The Hill

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Якою буде війна в 2024 році: прогноз The Hill
Єдиний спосіб закінчити війну – закінчити її на полі бою
фото: Генштаб ЗСУ

Росія не бажає припиняти війну 

Попри значні втрати Росія не демонструє жодних ознак припинення свого військового вторгнення. Україна і Росія будуть готуватися до тривалої війни у 2024 році. Про це пише для The Hill журналіст Марк Темницький, який висвітлює події у Східній Європі.

«Протягом усієї війни моральний дух українців залишався високим. Більшість населення країни підтримує свого президента та українську армію. Більшість українців вірять, що вони переможуть у війні, і вимагають повного виведення російських військ з України. Малоймовірно, що українська громадська думка щодо війни зміниться, оскільки Україна боролася з Росією за незалежність протягом сотень років», – пише журналіст. 

За його словами, існують побоювання щодо того, як США та Європа будуть діяти в новому році. Деякі тривожні сигнали вже з'явилися. Вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Конгресі було заблоковано надання допомоги Україні. Кілька республіканських депутатів у Палаті представників та Сенаті виступають проти надання допомоги Україні.

До того ж, як зазначає Марк Темницький, відбуваються тривожні події в Європі. На парламентських виборах у Словаччині у вересні 2023 року перемогу здобула популістська партія на чолі з проросійським лідером Робертом Фіцо. Тим часом на загальних виборах у Нідерландах у листопаді 2023 року перемогу здобула антиєвропейська та антиукраїнська партія. 

«Згідно з дослідженням Pew Research Center, європейські популістські групи перебувають на підйомі. Вони також набирають силу в США. Багато з цих груп виступають проти надання допомоги Україні», – йдеться у матеріалі. 

У 2024 році в низці країн пройдуть вибори, результати яких визначатимуть майбутнє додаткової європейської допомоги Україні. Результати виборів у США у 2024 році також матимуть вирішальне значення для майбутнього американської допомоги. 

Зазначається, що хоча росіяни зазнали величезних втрат під час війни, більшість російських громадян підтримують вторгнення. Президент Росії і російський уряд не демонструють жодних ознак припинення війни. 

«Враховуючи небажання Росії припинити війну, єдиний спосіб закінчити конфлікт – це закінчити його на полі бою. Європа і США повинні зробити все можливе, щоб забезпечити повну і тотальну перемогу України», – пише журналіст.

Він також додає, що Україна, США та Європа повинні працювати разом, щоб зробити ще один удар проти росіян. Українська перемога досяжна. Але США і Європа повинні вирішити, чи рішуче вони налаштовані допомогти Україні нарешті закінчити війну»,

Нагадаємо, згідно з документами міністерства фінансів Росії, Кремль планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році. Ймовірно терористи готуються до довгої війни. 

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Теги: росія війна Європа Україна перемога росіяни конфлікт

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