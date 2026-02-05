Головна Світ Політика
Зеленський розповів, кого боїться Путін

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський розповів, кого боїться Путін
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що класичні демократичні інструменти не здатні зупинити Путіна, оскільки російський диктатор повністю ігнорує будь-які правила

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиною людиною у світі, яка викликає справжній страх у російського диктатора, є президент США Дональд Трамп. В інтерв'ю виданню Le Monde глава держави зазначив, що Володимир Путін абсолютно не зважає на позицію європейських лідерів, тоді як фактор американського президента залишається для нього стримувальним. При цьому Зеленський наголосив, що зміст майбутніх розмов між Трампом та Путіним є їхньою внутрішньою справою, проте для України існують чіткі межі допустимих домовленостей. Про це пише «Главком».

Коментуючи наміри американської адміністрації завершити конфлікт шляхом пошуку компромісу, президент підкреслив, що Україна готова розглядати пропозиції США, але за однієї принципової умови. Київ категорично не піде на жодні поступки, які стосуються державного суверенітету чи територіальної цілісності. Таким чином він окреслив межу, за яку дипломатичні зусилля союзників не можуть переступати у спробах зупинити агресію РФ.

Також Володимир Зеленський нагадав про свою ключову тезу, озвучену на форумі в Давосі, щодо природи російського режиму. Він переконаний, що класичні демократичні інструменти не здатні зупинити Путіна, оскільки той повністю ігнорує будь-які правила, зокрема і правила ведення війни. На думку українського лідера, нехтування міжнародними нормами з боку Кремля робить пряму перемогу демократії над диктатором складним завданням, яке потребує особливих важелів впливу.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що офіційна кількість загиблих українських військовослужбовців наразі становить 55 000 осіб. Ця цифра включає як кадрових військових, так і тих, хто був мобілізований до лав Сил оборони. 

Глава держави акцентував на тому, що, окрім підтверджених втрат, залишається значна кількість захисників, які вважаються зниклими безвісти.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання.

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

