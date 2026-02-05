Головна Країна Події в Україні
Зеленський повідомив про результати програми «теплих пакунків» для населення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Президент розповів про нічну атаку на Україну: застосовано 183 дрони

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських атак. Головними темами стали відбиття рекордної атаки дронів, критична ситуація з опаленням у Києві та Харкові, а також розгортання масштабної програми допомоги громадянам «Теплі пакунки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Станом на 5 лютого 2026 року енергосистема України працює в умовах надзвичайної ситуації, проте ремонтні бригади та сили ППО демонструють високу ефективність.

«Провів щоденний селектор по ситуації в енергетиці та загалом в областях України. За ніч сьогодні росіяни застосували проти нашої держави 183 ударні дрони, і близько 110 з них – «шахеди». Значну частину вдалося збити. Непогано відпрацювали перехоплювачі. Також було застосування ракет, і зокрема цьому на селекторі була приділена суттєва увага. Перше – по роботі проти російських дронів-розвідників повинно бути додаткове посилення. Друге – треба й надалі застосовувати всі методи захисту від РСЗВ та відповідно завдавати ударів по російських позиціях. Розраховую на результати щодо цього від Міністерства оборони й командування ЗСУ», – зазначив Зеленський.

Ситуація в регіонах залишається неоднорідною та складною:

«Міністр енергетики сьогодні в Харкові, щоб максимально активізувати всі робочі процеси, які є в регіоні. Ситуація в Києві залишається теж складною, і більш ніж 1100 будинків – без опалення. Важливо, щоб у людей була вся необхідна допомога, яка потрібна», - розповів Зеленський.

Для підтримки людей у найбільш постраждалих регіонах розгорнуто програму «теплих пакунків» (набори для автономного обігріву та підтримки побуту).

«Хочу подякувати Нафтогазу за роботу над програмою теплих пакунків – уже роздали людям більш ніж 20 тисяч таких пакунків, і загалом обсяг програми має вийти на рівень 100+ тисяч пакунків. Важливо, щоб місцеві влади в громадах, у містах підтримували цю роботу урядових структур і Нафтогазу. Хочу також відзначити ДСНС України та Укргідроенерго за роботу фахівців для ліквідації наслідків російських ударів – люди працюють за будь-яких умов та обставин і дають результат, це надзвичайно відчутно», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими.

