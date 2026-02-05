Головна Країна Політика
Зеленський повідомив, коли відбудуться наступні переговори з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський повідомив, коли відбудуться наступні переговори з РФ
Глава держави наголосив, що черговий раунд мирних переговорів відбудеться незабаром
фото: Офіс президента

В Абу-Дабі 5 лютого завершилися дводенні перемовини між Україною, Росією та США

Найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Коментуючи характер і теми дводенних перемовин, президент зазначив, що «говорили про все». За його словами, інформація є чутливою. «Що стосується наступної зустрічі – було домовлено, що буде наступна зустріч найближчим часом», – повідомив глава держави.

Зеленський повідомив, що українська делегація доповість йому детально щодо перемовин після прибуття в Україну. «Тоді я буду вже з вами комунікувати, розуміючи, де ми знаходимось. Важливо, що процес йде, хочеться більш швидких результатів. Якщо наступна зустріч є, значить є шанс щодо продовження діалогу, який, безумовно, дуже хочеться, щоб привів до закінчення війни», – каже він.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

Теги:

Теги: переговори перемир'я ОАЕ

