Швеція та Данія профінансують закупівлю ППО для України

Придбання ППО для України зміцнить військове виробництво Швеції

Швеція та Данія передадуть Україні системи протиповітряної оборони. Країни профінансують закупівлю озброєння на понад €246 млн. Відповідну заяву зробив міністр оборони Швеції Пол Йонсон на пресконференції з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

На закупівлю систем протиповітряної оборони для України Швеція виділить 2,1 млрд шведських крон, це понад €200 млн. Водночас Данія виділить близько 500 млн крон, що дорівнює понад €46 млн.

Країни планують придбати системи протиповітряної оборони Tridon, які виготовляє оборонний концерн Швеції BAE Systems Bofors. «Це означає, що Україна може створити батальйон протиповітряної оборони, якщо вона цього забажає. Ця закупівля не тільки підтримує Україну на полі бою додатковим обладнанням, але й зміцнює наші виробничі потужності у Швеції», – сказав Пол Йонсон.

Нагадаємо, що Данія надасть Україні додаткову підтримку енергетичному сектору в розмірі 150 млн данських крон, що становить близько 20 млн євро, для допомоги українцям у проходженні зимового періоду. У посольстві Данії в Україні уточнили, що 80 млн данських крон буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України, який координує закупівлю енергетичного обладнання для потреб країни.

Також шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) переказало Фонду підтримки енергетики України 63,82 млн євро. Загальний обсяг внесків SIDA склав 203,08 млн євро. З них 44,68 млн євро надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.