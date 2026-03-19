Тактика тиску Трампа на союзників дала збій: аналіз AP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Дональд Трамп на зустрічі з Кіром Стармером у вересні 2025 року
фото: AP

Раніше Дональд Трамп розкритикував союзників США за те, що вони не допомогають у війні з Іраном

Дональд Трамп, використовуючи свій звичний діловий підхід, висунув жорстку вимогу до міжнародних партнерів: надати військову допомогу для розблокування Ормузької протоки. Президент США трактує це як повернення боргу за десятиліття американських гарантій безпеки. Однак замість очікуваної підтримки Вашингтон зіткнувся із серією відмов, які експерти вже охрестили «глобальною малиною». Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Європейські лідери наголошують, що конфлікт із Тегераном був розпочатий без попередніх консультацій з альянсом, тому вони не вважають цю війну своєю. Зокрема, Велика Британія, яку Трамп раніше називав «Роллс-Ройсом серед союзників», категорично відмовилася відправляти свої тральщики в зону бойових дій без чіткого стратегічного плану. Прем'єр-міністр Кір Стармер дав зрозуміти, що Лондон не дозволить втягнути себе у масштабне протистояння, яке загрожує непередбачуваними наслідками.

Франція та Німеччина також дотримуються дистанції. Еммануель Макрон допускає можливість морського супроводу в протоці лише після припинення активної фази бойових дій, наголошуючи на необхідності дипломатичного діалогу з Іраном. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, прямо заявив, що Берлін прагне швидкого завершення конфлікту, а не нарощування військової присутності, яка лише підливає олії у вогонь. Навіть Китай проігнорував заклики Трампа долучитися до ліквідації кризи.

Відсутність міжнародного мандату, подібного до того, що був під час війни в Перській затоці 1990 року, стає серйозною проблемою для адміністрації Трампа. Аналітики зазначають, що попередній тиск президента на Європу через тарифи, територіальні претензії на Гренландію та зневажливі висловлювання про внесок союзників в Афганістані вичерпали запас доброї волі. Водночас, Трамп зберігає важелі впливу, зокрема через підтримку України та можливість фінансового тиску на Росію, що змушує європейські столиці балансувати між власними інтересами та ризиком помсти з боку Вашингтона.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп розкритикував Велику Британію за те, що вона «нарешті серйозно задумалася» про розгортання авіаносців, через кілька годин після того, як британське міністерство оборони заявило, що один з його авіаносців приведено у стан підвищеної готовності.

«Велика Британія, наш колись великий союзник, можливо, найбільший з усіх, нарешті серйозно задумалася про відправку двох авіаносців на Близький Схід», – сказав Трамп.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера невдахою у розмовах з друзями.

Читайте також

Тегеран заявляє, що не причетний до атак на саудівські нафтові об’єкти
Іран поставив під питання відносини з країнами Перської затоки
16 березня, 10:11
Москва вкотре говорить про готовність до переговорів
Кремль зробив загадкову заяву про мирні переговори з Україною
13 березня, 13:56
Сили оборони відбивають противника
Дніпропетровська область майже повністю вільна від окупантів – Генштаб
10 березня, 09:52
Кувейт просить Україну допомогти захистити населення
Україна та Кувейт координують зусилля проти спільних безпекових загроз
4 березня, 21:11
Президент висловив підтримку та солідарність із людьми Йорданії та регіону загалом
Зеленський провів переговори з лідером Йорданії
4 березня, 15:33
Дейнеку призначили посаду начальника Луганського прикордонного загону
Колишній очільник Держприкордонслужби мобілізувався і отримав нову посаду
3 березня, 20:11
Незначне підвищення видобутку нафти навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters
1 березня, 19:59
Нетаньягу: Не можна дозволити цьому кривавому терористичному режиму озброїтися ядерною зброєю
Нетаньягу назвав причини спільної з США операції «Рев лева»
28 лютого, 11:03
Українська делегація на переговорах з РФ у Женеві 17 лютого
Переговори між Україною і США у Женеві: Умєров зробив першу заяву
26 лютого, 15:10

Новини

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
