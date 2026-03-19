Тактика тиску Трампа на союзників дала збій: аналіз AP

Дональд Трамп на зустрічі з Кіром Стармером у вересні 2025 року

Дональд Трамп, використовуючи свій звичний діловий підхід, висунув жорстку вимогу до міжнародних партнерів: надати військову допомогу для розблокування Ормузької протоки. Президент США трактує це як повернення боргу за десятиліття американських гарантій безпеки. Однак замість очікуваної підтримки Вашингтон зіткнувся із серією відмов, які експерти вже охрестили «глобальною малиною». Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Європейські лідери наголошують, що конфлікт із Тегераном був розпочатий без попередніх консультацій з альянсом, тому вони не вважають цю війну своєю. Зокрема, Велика Британія, яку Трамп раніше називав «Роллс-Ройсом серед союзників», категорично відмовилася відправляти свої тральщики в зону бойових дій без чіткого стратегічного плану. Прем'єр-міністр Кір Стармер дав зрозуміти, що Лондон не дозволить втягнути себе у масштабне протистояння, яке загрожує непередбачуваними наслідками.

Франція та Німеччина також дотримуються дистанції. Еммануель Макрон допускає можливість морського супроводу в протоці лише після припинення активної фази бойових дій, наголошуючи на необхідності дипломатичного діалогу з Іраном. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, прямо заявив, що Берлін прагне швидкого завершення конфлікту, а не нарощування військової присутності, яка лише підливає олії у вогонь. Навіть Китай проігнорував заклики Трампа долучитися до ліквідації кризи.

Відсутність міжнародного мандату, подібного до того, що був під час війни в Перській затоці 1990 року, стає серйозною проблемою для адміністрації Трампа. Аналітики зазначають, що попередній тиск президента на Європу через тарифи, територіальні претензії на Гренландію та зневажливі висловлювання про внесок союзників в Афганістані вичерпали запас доброї волі. Водночас, Трамп зберігає важелі впливу, зокрема через підтримку України та можливість фінансового тиску на Росію, що змушує європейські столиці балансувати між власними інтересами та ризиком помсти з боку Вашингтона.

