Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю

Директор Національного центру боротьби з тероризмом Джо Кент вважає, що Ізраїль широко впливає на американську політику на Близькому Сході

Колишній очільник Національного антитерористичного центру Джо Кент, який пішов у відставку через незгоду з курсом Білого дому, виступив із резонансними заявами щодо ролі Ізраїлю в американській політиці на Близькому Сході. В інтерв’ю Такеру Карлсону він прямо звинуватив ізраїльську сторону у маніпулюванні США задля розв'язання конфлікту з Тегераном. Кент назвав аргументи державного секретаря Марко Рубіо про «неминучу іранську загрозу» хибними, оскільки, на його переконання, Іран не мав наміру атакувати без прямої провокації. Про це пише «Главком».

Експосадовець підкреслив, що джерелом небезпеки, яку описує Держдеп, є не дії Ірану, а саме позиція Ізраїлю. Кент поставив під сумнів самостійність американської стратегії в регіоні, припустивши, що вона формується під зовнішнім впливом. Це було його перше публічне з’явлення після відставки, і воно лише посилило скандал навколо його особистості, враховуючи неоднозначне політичне минуле Кента та його попередні контакти з радикальними націоналістичними колами.

Заява Кента про відставку та його останні коментарі викликали хвилю гострої критики у Вашингтоні. Сенатор Мітч Макконнелл, який раніше підтримував призначення Кента, звинуватив його у «запеклому антисемітизмі» та порушенні обіцянок керувати відомством чесно та відповідально. На думку лідера республіканців у Сенаті, риторика Кента свідчить про його професійну непридатність, а зміст його звинувачень виходить за межі допустимої політичної дискусії, підриваючи основи національної безпеки та відносини з ключовими союзниками.

Також Джо Кент спростував заяви про підготовку Тегераном ударів, порівнянних із подіями 11 вересня чи Перл-Харбором. Він наголосив, що Сполучені Штати не мали жодних розвідувальних даних про плани Ірану здійснити підступний напад на американські бази чи цивільні об'єкти на початку березня.

За словами Кента, іранське керівництво зазвичай діє вкрай виважено, дотримуючись поетапної схеми ескалації, а не раптових ударів стратегічного масштабу.

Нагадаємо, очільник Національного контртерористичного центру США Джо Кент заявив, що йде у відставку. Він пояснив своє рішення тим, що «не може з чистою совістю підтримувати» військову операцію проти Ірану.