Експосадовець США Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Експосадовець США Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану
Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю
фото: AP

Відомо, що по комплексу, де на початку війни перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб

Колишній очільник антитерористичного управління адміністрації Трампа Джо Кент у своєму інтерв’ю Такеру Карлсону заявив, що вбитий верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично виступав стримуючим фактором для ядерних амбіцій Тегерана, повідомляє «Главком».

За словами Кента, попри вороже ставлення до постаті Хаменеї, варто визнати, що саме він перешкоджав отриманню країною ядерної зброї. Експосадовець підкреслив, що агресивна ліквідація лідера такого рівня лише сприяє згуртуванню населення навколо чинного режиму.

На пряме запитання про те, чи близький Іран до створення ядерної боєголовки, Кент відповів заперечно. Він пояснив, що іранська стратегія полягала не у повному виході на фінішну пряму ядерного озброєння, а у збереженні програми як інструменту впливу, не доводячи її до завершення. Такі твердження ставлять під сумнів офіційні приводи для воєнної операції, якими Білий дім обґрунтовував необхідність ударів по території Ісламської Республіки.

Алі Хаменеї, який очолював Іран майже сорок років, загинув минулого місяця внаслідок масштабної атаки збройних сил США та Ізраїлю. Кент вважає, що його смерть може призвести до непередбачуваних наслідків, оскільки внутрішні сили, які раніше стримувалися авторитетом верховного лідера, тепер можуть отримати карт-бланш на радикалізацію ядерної політики.

Раніше речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еффі Дефрін повідомив, що Ізраїль продовжуватиме переслідувати будь-кого, хто становить загрозу для держави, включаючи нового Верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. 

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.

Читайте також

Війна з Росією почалася не в Криму – вона почалася 18 лютого на Інститутській
Війна з Росією почалася не в Криму – вона почалася 18 лютого на Інститутській
19 лютого, 15:54
За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 000 терміналів Starlink
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
20 лютого, 19:55
Аналітики твердять, що РФ може спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної зброї
Кремль може влаштувати радіологічну катастрофу для зупинки українського контрнаступу – звіт ISW
25 лютого, 11:43
Комісар ООН з прав людини засуджує суботні удари на Близькому Сході
ООН закликає «побачити причину» ескалації на Близькому Сході
28 лютого, 15:01
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
1 березня, 10:34
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
2 березня, 07:58
США відклали удар по Ірану через погодні умови
ЗМІ розкрили причини відкладення удару США по Ірану
2 березня, 09:23
Офіс каналу був пошкоджений після американо-ізраїльського удару
Під час атаки на Іран ракета поцілила у пропагандистський офіс каналу RT
2 березня, 20:51
Пускова установка С-300
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Експосадовець США Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану
Експосадовець США Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану
Тактика тиску Трампа на союзників дала збій: аналіз AP
Тактика тиску Трампа на союзників дала збій: аналіз AP
Кент заявив, що Ізраїль втягнув США у війну з Іраном
Кент заявив, що Ізраїль втягнув США у війну з Іраном
Іракське угруповання «Катаїб Хезболла» оголосило ультиматум посольству США у Багдаді
Іракське угруповання «Катаїб Хезболла» оголосило ультиматум посольству США у Багдаді
Кент: Розвідка не підтверджувала підготовку масштабної атаки Ірану на США
Кент: Розвідка не підтверджувала підготовку масштабної атаки Ірану на США
CNN: Трамп проходить найважче випробування у війні з Іраном
CNN: Трамп проходить найважче випробування у війні з Іраном

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Вчора, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
