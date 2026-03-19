Експосадовець США Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану

Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю

Відомо, що по комплексу, де на початку війни перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб

Колишній очільник антитерористичного управління адміністрації Трампа Джо Кент у своєму інтерв’ю Такеру Карлсону заявив, що вбитий верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично виступав стримуючим фактором для ядерних амбіцій Тегерана, повідомляє «Главком».

За словами Кента, попри вороже ставлення до постаті Хаменеї, варто визнати, що саме він перешкоджав отриманню країною ядерної зброї. Експосадовець підкреслив, що агресивна ліквідація лідера такого рівня лише сприяє згуртуванню населення навколо чинного режиму.

На пряме запитання про те, чи близький Іран до створення ядерної боєголовки, Кент відповів заперечно. Він пояснив, що іранська стратегія полягала не у повному виході на фінішну пряму ядерного озброєння, а у збереженні програми як інструменту впливу, не доводячи її до завершення. Такі твердження ставлять під сумнів офіційні приводи для воєнної операції, якими Білий дім обґрунтовував необхідність ударів по території Ісламської Республіки.

Алі Хаменеї, який очолював Іран майже сорок років, загинув минулого місяця внаслідок масштабної атаки збройних сил США та Ізраїлю. Кент вважає, що його смерть може призвести до непередбачуваних наслідків, оскільки внутрішні сили, які раніше стримувалися авторитетом верховного лідера, тепер можуть отримати карт-бланш на радикалізацію ядерної політики.

Раніше речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еффі Дефрін повідомив, що Ізраїль продовжуватиме переслідувати будь-кого, хто становить загрозу для держави, включаючи нового Верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.