Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кулеба анонсував відкриття посольства України в острівній країні (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кулеба анонсував відкриття посольства України в острівній країні (фото)
Україна зміцнює зв'зки з Філіппінами
фото з відкритих джерел

Сторони обговорили шляхи розвитку політичних контактів і торгівлі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив главу філіппінського МЗС Енріке Манало про намір відкрити посольство України в Манілі. Про це глава української дипломатії повідомив у Твіттері.

«Я зустрівся з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало, щоб повідомити йому, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі для зміцнення зв’язків з Філіппінами та Азією. Ми обговорили шляхи розвитку політичних контактів і торгівлі, забезпечення глобальної продовольчої безпеки», – зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, 10 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії у Камбоджі підписав від імені України Інструмент про приєднання до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії.

Раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поспілкувався телефонном зі своєю французькою колегою Катрін Колонною. Дипломат зазначив, що розмова відбулася після дзвінка президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

Читайте також: Чи повинна Україна вести переговори з РФ: заява міністрів оборони трьох країн
Теги: МЗС Філіппіни Україна Дмитро Кулеба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Певні країни намагаються зберігати баланс
Дмитро Кулеба розповів, чому в Росії зменшується кількість прихильників
5 листопада, 02:05
Очільник МЗС звернувся до компаній, які досі працюють у Росії
Фінансують геноцид українців. Кулеба закликав бойкотувати компанії, які працюють в РФ
8 листопада, 01:57
Кулеба був першим іноземним гостем, який привітав прем'єра з днем незалежності Камбоджі
Перший візит в історії України. Кулеба прибув до Камбоджі (фото)
Вчора, 10:41

Політика

«Будуємо повітряний щит». Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США
«Будуємо повітряний щит». Зеленський відреагував на новий пакет допомоги від США
Кулеба анонсував відкриття посольства України в острівній країні (фото)
Кулеба анонсував відкриття посольства України в острівній країні (фото)
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
Стосунки США й України: експерт Центру оборонних стратегій розповів про перспективи на два роки
Стосунки США й України: експерт Центру оборонних стратегій розповів про перспективи на два роки
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
Україна виступила зі зверненням до світу щодо військової співпраці Росії та Ірану
Україна виступила зі зверненням до світу щодо військової співпраці Росії та Ірану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
38K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
36K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
16K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
15K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
13K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів

Новини

Успіхи контрнаступу і «транспортний безвіз». П'ять важливих новин 10 листопада
Сьогодні, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту