Кулеба анонсував відкриття посольства України в острівній країні (фото)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив главу філіппінського МЗС Енріке Манало про намір відкрити посольство України в Манілі. Про це глава української дипломатії повідомив у Твіттері.

«Я зустрівся з міністром закордонних справ Філіппін Енріке Манало, щоб повідомити йому, що Україна має намір відкрити посольство в Манілі для зміцнення зв’язків з Філіппінами та Азією. Ми обговорили шляхи розвитку політичних контактів і торгівлі, забезпечення глобальної продовольчої безпеки», – зазначив Кулеба.

I met with Secretary for Foreign Affairs of the Philippines @SecManalo to inform him that Ukraine is going to open an embassy in Manila to strengthen ties with the Philippines and Asia. We discussed ways to develop political contacts and trade, ensure global food security. pic.twitter.com/zg1TPG7H3x

