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Зеленський провів розмову з Рютте: деталі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський провів розмову з Рютте: деталі
Зеленський у розмові з Рютте підкреслив, що важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей
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Марк Рютте розповів Зеленському про сьогоднішню зустріч з Трампом у Вашингтоні та деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте – обговорили деталі співпраці між Європою та США заради підтримки нашої країни, передає «Главком» із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський розповів, що Рютте поінформував про зустріч у Вашингтоні з Трампом та про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України. 

«Ми цінуємо готовність надати додаткові «петріоти», і для цього вже разом працюють Америка, Німеччина та Норвегія. Також буде постачання іншої зброї для захисту життя наших людей і відбиття російських штурмів. Важливо збільшувати тиск на Росію заради миру та зберігати життя людей. Дякую, Марку!», – зазначив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував, що 14 липня зробить «велику заяву» стосовно Росії. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві – в Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля.

Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією. «Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він. 

Теги: НАТО Володимир Зеленський Марк Рютте

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