Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін
Путін може застосувати ядерну зброю в одному випадку – у разі загрози сьогоднішньому російському режиму
фото з відкритих джерел

Для безпеки в Європі потрібно буде ухвалити рішення про глобальну «ядерну парасольку»

Використання Російською Федерацією ядерної зброї є малоймовірним, але можливим. Таку думку висловив у коментарі на YouTube-каналі LIGAnet колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Путін може застосувати ядерну зброю в одному випадку – у разі загрози сьогоднішньому російському режиму», – сказав він.

За словами Павла Клімкіна, зміни ядерної доктрини РФ мають одну логіку – свідому негативну невизначеність, коли атака території Росії за підтримки ядерної держави чи країни, яку в Кремлі вважають «ворогом», залишає Москві право ухвалювати «будь-які рішення».

Для безпеки в Європі, на думку Павла Клімкіна, європейцям потрібно буде ухвалити рішення про глобальну «ядерну парасольку».

«Без цього європейцям буде дуже важко почуватися в безпеці. І нам дуже важливо, щоб ми стали частиною цих проєктів», – підсумував він.

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Як повідомлялося розвідка, рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз.

Читайте також:

Теги: розвідка росія Павло Клімкін міністр путін диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією до будівлі відділення партії підійшли дві дівчини, які кинули у вікна кілька пляшок із запальною сумішшю
У Пермі двоє дівчат спалили офіс «Єдиної Росії» (відео)
24 жовтня, 08:46
У Довбика буде новий тренер
У Довбика буде новий тренер
10 листопада, 22:41
У Київській області чутно вибухи, працює ППО
У Київській області чутно вибухи, працює ППО
12 листопада, 00:31
Зеленський звернувся до українців
В неволі не те що роки, а кожен день має значення – звернення Президента
3 листопада, 23:10
Трамп, ймовірно, спробує укласти угоду з Путіним
«Не в інтересах України». Президент Чехії припустив, яку угоду Трамп може укласти з Путіним
9 листопада, 08:59
Лідер КНР зустрівся з прем'єром Японії
Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії: говорили про Тайвань
16 листопада, 07:03
Пісторіус підтримав дзвінок Шольца Путіну
Міністр оборони Німеччини вважає правильною розмову Шольца та Путіна
18 листопада, 00:58
Італія виділяє кошти для України
Італія виділяє €200 млн для відбудови українських електромереж
21 листопада, 01:26
Росіяни продовжують депортувати українських дітей
Росіяни вивозять з окупованих територій талановитих дітей – Центр нацспротиву
20 листопада, 06:30

Події в Україні

Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін
Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
Зеленський: українське зерно врятувало від голоду 20 млн людей
Зеленський: українське зерно врятувало від голоду 20 млн людей
Мінагрополітики пояснило, чого вимагають польські фермери, які блокують кордон з Україною
Мінагрополітики пояснило, чого вимагають польські фермери, які блокують кордон з Україною
Запали свічку пам’яті: українці в усьому світі вшановують жертв голодоморів
Запали свічку пам’яті: українці в усьому світі вшановують жертв голодоморів
Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті
Залужний розповів, коли РФ зможе зробити потужний прорив на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
95K
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
52K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
23K
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
13K
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК

Новини

Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Сьогодні, 13:21
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua