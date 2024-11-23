Путін може застосувати ядерну зброю лише за однієї умови – Клімкін

Путін може застосувати ядерну зброю в одному випадку – у разі загрози сьогоднішньому російському режиму

Для безпеки в Європі потрібно буде ухвалити рішення про глобальну «ядерну парасольку»

Використання Російською Федерацією ядерної зброї є малоймовірним, але можливим. Таку думку висловив у коментарі на YouTube-каналі LIGAnet колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Путін може застосувати ядерну зброю в одному випадку – у разі загрози сьогоднішньому російському режиму», – сказав він.

За словами Павла Клімкіна, зміни ядерної доктрини РФ мають одну логіку – свідому негативну невизначеність, коли атака території Росії за підтримки ядерної держави чи країни, яку в Кремлі вважають «ворогом», залишає Москві право ухвалювати «будь-які рішення».

Для безпеки в Європі, на думку Павла Клімкіна, європейцям потрібно буде ухвалити рішення про глобальну «ядерну парасольку».

«Без цього європейцям буде дуже важко почуватися в безпеці. І нам дуже важливо, щоб ми стали частиною цих проєктів», – підсумував він.

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Як повідомлялося розвідка, рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз.