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Ексгенпрокурора Костіна призначать послом в одну з європейських країн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ексгенпрокурора Костіна призначать послом в одну з європейських країн
Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку через скандал з фіктивною інвалідністю у прокурорів
фото: Reuters

Повідомляється, шо Костіна від початку планували залишити в команді президента

Колишнього генерального прокурора України Андрія Костіна планують відправити послом України в Нідерланди. Про це Radio NV повідомили декілька джерел у владі, серед депутатського корпусу та в Офісі президента.

«Костіна від початку планували залишити в команді президента, і він давно хотів стати послом, зараз він очікує призначення на в рамках масового призначення послів, яке анонсував президент», – зазначило джерело у владі. 

Андрій Костін поки цю інформацію не коментував. 

Натомість, як зазначає інше джерело видання, жодних кандидатів на посаду генпрокурора у президента наразі немає, і обов’язки генпрокурора вже понад місяць виконує перший заступник Костіна Олексій Хоменко. Хоча згідно із Законом Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України президент України або Верховна Рада України за поданням президента України, перший заступник може виконувати посадові обов’язки генпрокурора не більше як місяць.

«Виконувач обов’язків, наприклад, не може виконувати представницькі функції генпрокурора або підписувати жодні подання щодо народних депутатів, але депутатів це якраз влаштовує», – сказало джерело видання у депутатському корпусі.

Довгий час у владі розглядали як кандидата на посаду генпрокурора голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

«Його просував Татаров, але цю посаду не поділили з Єрмаком, там були інші кандидати. [Голову Одеської ОВА Олега] Кіпера якийсь час називали, і врешті весь процес зупинився», – зазначив співрозмовник в ОП.

Серед інших змін серед послів також планується звільнення посла у Китаї Павла Рябікіна, посла у Словенії Андрія Тарана, посолки у Канаді Юлії Ковалів. 

Варто нагадати, що «Главком» ще у листопаді повідомляв про те, Генерального прокурора України Андрія Костіна планують звільнити з посади та призначити послом в Нідерланди.

Нагадаємо, Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку через скандал з фіктивною інвалідністю у прокурорів. 22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення». 

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Теги: Верховна Рада Нідерланди прокурор скандал президент звільнення Андрій Костін

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