Трамп може завдати ударів по Ірану, щоб завадити ядерній програмі – WSJ

Команда Трампа вивчає два варіанти подальших дій щодо Ірану

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає кілька опцій протидії ядерній програмі Ірану, включаючи нанесення «превентивних авіаударів» по ісламській республіці. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, перехідна команда республіканця працює над новою стратегією максимального тиску на Тегеран. У її основі можуть лежати військові заходи, які супроводжуються посиленням економічних санкцій. Цей план поки що на ранніх етапах розробки, зазначили співрозмовники видання.

За даними газети, раніше Трамп повідомив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що його непокоїть можливий «ядерний прорив Ірану», а також дав зрозуміти, що шукає способи запобігти такому розвитку подій.

Команда Трампа вивчає два варіанти подальших дій щодо Ірану, стверджує The Wall Street Journal. Перший план передбачає посилення військового тиску за рахунок перекидання на Близький Схід американських військ, військових літаків та кораблів.

Крім того, Вашингтон може продати Ізраїлю передові види озброєнь, включно з протибункерними бомбами. Другий варіант полягає у загрозі застосування військової сили. У поєднанні із санкціями це може переконати Тегеран погодитись на дипломатичні заходи врегулювання, запропоновані Сполученими Штатами.

До слова, Іран може пришвидшити розробку ядерної зброї на тлі перемоги Трампа. Іран тепер знає, що його звичайним балістичним ракетам бракує точності й потужності, і що Ізраїль може розбомбити все, що завгодно в Ірані, за винятком, можливо, глибоко захованих заводів зі збагачення урану.

Раніше американський журнал Time назвав «Людиною року» новообраного президента США Дональда Трампа. За версією журналу, Трамп обійшов решту претендентів на звання людини 2024 року