Нова зброя Путіна: чи потрібно боятися «Орєшніка»?

«У Путіна з'явилася ще одна зброя для терору»

Коли спочатку повідомили, що РФ шарахнула Дніпром міжконтинентальною балістичною ракетою, логічно було припустити, що це разова медійна акція, що демонструє «відповідь», що супроводжується стукотом черевика по трибуні.

Але зараз уже відомо, що є цілий проект «Орєшнік» зі створення балістичної ракети середньої дальності під назвою «Кедр». І це дещо змінює.

Суть, звісно, ​​над назві і над класифікації. Хоч «міжконтинентальна», хоч «середньої дальності» , для нас не грає ролі.

Суть у тому, що Путіну створили неядерну пугалку, і це для нього важливо, бо ядерна працює так собі.

Путін і компанія занадто часто кричали «вовки! вовки!», і хоча примара Третьої світової вкидає в істерику американських конспірологів, загалом чергова згадка ядерки ефективно приблизно ніяк.

У таких умовах здається вдалим перебігом пригрозити чимось новим. Отримати можливість ставити неядерні ультиматуми.

Адже якщо ти поставив ядерний ультиматум, але не виконав загрозу, то всерйоз тебе більше ніхто не сприйме. А якщо виконати загрозу – вже до самого прилетить відповідь від Штатів, хай і неядерна, але серйозна.

А от за удари неядерною (хоч і здоровенною) ракетою на відповідь чекати не доводиться.

Поки що абсолютно неясно, наскільки сильно потрібно боятися «Орєшніка».

Удар по Дніпру породив кілька вражаючих відео, але його невідомі наслідки так нікого не жахнули. Навіть z-писаки, що верещали, що «Південмаш» спопелений, згодом зажурилися.

Звичайно, наступного разу може бути якось інакше (а може й не бути). Тому лякальна сила «Орєшніка» залишається неясною величиною.

Судячи з висловлювань Буданова та його західних колег, Кедр/«Орєшніка» існує лише у кількох експериментальних зразках.

Тобто найближчим часом теоретично можна чекати на його чергове застосування, для цього екземпляр є.

А на довгій дистанції, якщо налагодять серійне виробництво, застосовуватимуть так часто, як зможуть виготовляти. Наприклад, один раз на місяць (це я від ліхтаря написав, вони поки що й самі не знають).

Разом. У Путіна з'явилася ще одна зброя для терору. На полі бою воно не вплине, а решту зрозуміємо у разі наступних застосувань.