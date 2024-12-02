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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін вичерпав всі ресурси. Переговори вже почалися

glavcom.ua
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«Затягування часу грає на користь Путіну»
фото з відкритих джерел

Черговий раз про переговори, які вже почалися, але їх немає

• 1 •

Путін не хоче переговорів, але розуміє, що йому доведеться в них брати участь (нафта по 50 залишається напівміфічною, але й напівреальною опцією). Власне необхідність Путіну взяти участь в переговорах - це майже доконаний факт, який є базовим для розуміння багатьох інших процесів.

• 2 •

Путін вичерпав всі ресурси для підняття ставок (орєшнік, навіть запущений на Київ, не змінює нічого).єдина опція, яка в нього залишається – спробувати вимкнути Україну енергетично. Але поки йому це не вдається.

• 3 •

Я вже писав кілька разів, що головна дилема Путіна - психологічна (психіатрична). Він не досягнув і не зможе досягти головної ідеї війни – повернення Росії статусу геополітичного полюсу світу і необмежених поліцейських функцій на пострадянському просторі. З іншої сторони, продовження війни означає ще більше занурення в технологічну залежність від Китаю. Але зупинка війни означає, що він програв. Він – не Росія, а персонально він.

• 4 •

А тепер найважливіше. Виходячи з вищесказаного варто звернути увагу на те, що його тактика затягування часу, найближчим часом може перетворитися на іншу: виставлення таких умов, які змушуватимуть Україну відмовитися від переговорів, або точніше від першої етераціі пепеговорів, де ініціатива повністю знаходиться в руках Вашингтона). Останні тижні ми всі аналізуємо американський план Келлага, забуваючи аналізувати повістку дня, яку просувають росіяни. А росіяни дуже активно почали знову говорити про:

  • нелегітимність влади в Києві;
  • терористичність Києва.

Окрім того, не треба забувати про Стамбульські домовленості і вимоги по обмеженню ракетноі зброї та ПВО.

• 5 •

Ми можемо допустити, що росіяни вже зараз думають над майбутніми виборами в Україні, де вони хоч і не мають можливості впливати (ватний електорат складає, як максимум, 15%), думають, як переформатовувати під себе політичне поле. В тому числі і ставлячи завідомо принизливі вимоги по недопущенню тих чи інших гравців до виборів. І тут вони ставлять дві цілі: зробити так, щоб переговори зірвала Україна, а якщо це не вдасться, опосередковано вплинути на результат виборів. Хоча базовий сценарій для росіян зараз (повторюся – зараз, бо ситуація дуже динамічно змінюється в ледве не щоденному форматі) зірвати першу етерацію переговорів руками України.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: нафта росія Україна переговори росіяни путін США

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