Ексагент ФБР зізнався, що брехав про хабарі Байдену від української компанії Burisma

Ще в лютому ексінформатора ФБР звинуватили у брехні про причетність Джо Байдена та його сина Хантера до ділових відносин з українською компанією Burisma

Смирнов визнав, що його слова про те, що посадовці української компанії Burisma незаконно заплатили хабар Байдену є неправдою

Колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов, звинувачений в наданні сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів про хабарництво президента США Джо Байдена і його сина Хантера, уклав угоду про визнання провини. Про це повідомляє СNN, посилаючись на заяву суду в Каліфорнії.

Так, Олександр Смирнов збирається визнати себе винним за чотирма пунктами звинувачення, включаючи ухилення від сплати податків і перешкоджання правосуддю шляхом надання неправдивої інформації ФБР, згідно з заявою суду в Каліфорнії в четвер.

Тобто Смирнов визнає, що його слова про те, що посадовці української енергетичної компанії Burisma незаконно заплатили по $5 млн хабаря Джо Байдену, коли той був віцепрезидентом, і його сину Хантеру, який входив до правління компанії, є неправдою.

На цьому, ймовірно, закінчиться слідство, пише CNN. Прокурор і підсудний просять суддю призначити Смирнову покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Як відомо, Олександр Смирнов під час слідства щодо Хантера Байдена у 2020 році стверджував, що керівництво компанії Burisma у 2015 і 2016 роках найняло сина Байдена для захисту.

Свідчення Смирнова лягли в основу розслідування, ініційованого республіканцями в Конгресі щодо президента Байдена та його сімʼї, а також спровокували розслідування Палати представників щодо імпічменту Байдена. Цю тему використовував колишній президент Дональд Трамп, стверджуючи, що Байден незаконно допомагав своєму синові в українському бізнесі.

На початку 2024 року спецпрокурор Девід Вайс звинуватив колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова в поширенні неправдивої інформації про причетність президента США Джо Байдена та його сина Хантера Байдена до ділових відносин з українською енергетичною компанією Burisma.