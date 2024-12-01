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Президент Європейської ради зробив заяву щодо майбутнього України

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Президент Європейської ради зробив заяву щодо майбутнього України
Антоніу Кошта запевнив у тому, що Європа зробить усе можливе, щоб Україна стала членом ЄС якомога швидше
фото: Офіс президента

Політики закликають до припинення війни

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прибув з візитом до України та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це йдеться у відео, опублікованому на Телеграм-каналі Глави української держави.

«Ми приїхали сюди в перший день нашої роботи. Ми хочемо висловити свою підтримку вам. Ми залишалися, залишаємося і будемо стояти з вами під час цієї  війни. Але ми також хотіли б говорити і про майбутнє, тому що ми хочемо вітати вас уже членом нашої спільноти, членом нашого Союзу

Зі свого боку висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, яка також прибула до Києва, заявила про необхідність сконцентрувати усі зусилля, щоб припинити війну в Україні, «для того, щоб ослабити Росію, та посилити Україну».

Комісарка з розширення Марта Кос додала: «Я – та, хто буде допомагати вам на шляху європейської інтеграцій. Я буду допомагати вам навіть зараз з відбудовою України. Але моїм завданням буде – підготовка місця для вас в Європейському союзі».

Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили бачення європейських і глобальних справ: наявні проблеми та перспективи.

«Такий символічний початок роботи відображає головні пріоритети для всіх нас у Європі. Мир – це фундамент, і ми будемо робити все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану Росією не тільки проти України, але й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу – інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни. Вдячний за підтримку України з першого дня російського повномасштабного вторгнення», – написав президент України в соцмережі.

Нагадаємо, Європейський Союз з січня 2025 року планує надавати Україні кожного місяця 1,5 мільярда євро від прибутків із заморожених російських активів. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він прибув в Україну у перший же день роботи.

 

 

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Теги: Володимир Зеленський президент Європейський союз відео соцмережі Кая Каллас

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