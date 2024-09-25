Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: які питання на порядку денному

Україна продовжить працювати над тим, щоб якомога скоріше отримати запрошення до Альянсу

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомив Офіс президента.

Глава держави відзначив вагомі багаторічні зусилля на підтримку України під час перебування Єнса Столтенберга на посаді генсека Альянсу.

«Дуже вам дякую за вашу підтримку. Ваша команда багато працювала разом, і я вважаю, що ми досягли багатьох різних, дуже важливих результатів, особливо під час війни. Ви допомогли об’єднати – так само, як і деякі інші союзники, – об’єднати світ, зокрема міністрів оборони, щоб допомогти Україні, зміцнити нашу армію», – сказав президент.

Він також подякував за два останні саміти НАТО, які наблизили Україну до Альянсу. Зеленський наголосив, що важливо вчасно реалізувати всі домовленості Вашингтонського саміту НАТО. Зокрема, щоб держави-члени виконали свої зобов’язання щодо виділення 40 млрд євро на наступний рік.

Серед основних тем обговорення – необхідність посилення української ППО, зокрема швидше постачання додаткових систем, і продовження роботи заради того, щоб Україна отримала запрошення в НАТО якомога скоріше.

🇺🇦🇺🇸Візит Зеленського у США. Президент України зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом pic.twitter.com/czTBwx8Mlz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Зазначимо, що 1 жовтня цього року генеральним секретарем Альянсу стане нинішній прем’єр Нідерландів Марк Рютте

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський у Нью-Йорку зустрівся також із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та главою В'єтнаму То Ламом.

Крім того, під час візиту до СШУ Зеленський також провів зустріч із президентом Гватемали Бернардо Аревало, главою Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Крім того, український президент виступив на засіданні Радбезу ООН.

Напередодні Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

До слова, Зеленський за лічені двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.