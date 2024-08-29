США збільшують виробництво боєприпасів для України – Associated Press

Робітник на заводі боєприпасів у Пенсільванії перевіряє снаряди, призначені для України

Associated Press: Завод боєприпасів у американській Пенсільванії збільшує виробництво необхідних артилерійських снарядів для боротьби України з Росією

США продовжують нарощувати виробництво боєприпасів в рамках оборонної допомоги для України. Про це пише Associated Press із посиланням на представника командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні (місто в Пенсільванії) Річарда Хансена. Йдеться про снаряди калібру 155 мм.

«Заводу з виробництва боєприпасів у Пенсільванії, який виробляє ключову артилерійську зброю в боротьбі України проти Росії, вдалося збільшити виробництво на 50%, щоб задовольнити зростаючий попит, і планується введення в експлуатацію більших потужностей», – йдеться у публікації.

Американські чиновники уже оголосили про збільшення виробництва цього тижня, враховуючи модернізацію історичної фабрики вартістю $400 млн.

«Зараз ми зосереджені на 155. Ми дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон», – каже Річард Хансен.

Як зазначається, завод відправляє готові корпуси до Айови, де їх наповнюють вибуховою речовиною та оснащують запалами. Нещодавно фабрика у Скрентоні разом із двома іншими у сусідньому Вілкс-Барре збільшив виробництво з 24 тис. снарядів на місяць до 36 тис.

Представник підприємства розповів агентству, що розробляються також три нові виробничі лінії, які дозволять фабриці в Скрентоні виробляти ще більше критичних боєприпасів.

Цим заводом з 2006 року керує General Dynamics за контрактом з урядом США, якому належить підприємство.

Як нагадує Associated Press спираючись на дані уряду, США відправили в Україну понад 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм з моменту вторгнення Росії в країну в 2022 році.

Раніше цього місяця Білий дім оголосив про виділення додаткової зброї на суму $125 млн для допомоги Україні в її військових операціях проти Росії, включаючи снаряди калібру 155 мм.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні. Про це йдеться у повідомленні Служби розповсюдження візуальної інформації Департаменту оборони США. Над модернізацією працювала 68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби (68 EWS) у співпраці з данськими і норвезькими колегами.