Зеленський у США зустрівся із лідерами багатьох держав: з ким та про що вдалось домовитись

Президент України перебуває із довготривалим візитом у Штатах

Під час свого візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Главі держави вдалось домовитись про тісну співпрацю із лідерами світових держав. Про це повідомляє президент у своєму Telegram-каналі.

«У Нью-Йорку зустрівся з керівниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній, адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку Самантою Пауер та заступником держсекретаря США з управління та ресурсів Річардом Вермою», – повідомив Зеленський.

За його словами, основна увага під час зустрічі була приділена підготовці української енергосистеми до зими. Зеленський подякував за всю підтримку людей та української енергетики.

Пізніше глава держави провів зустріч з президентом Гватемали Бернардо Аревало. Основною темою було впровадження формули миру та співпраця країн на новому рівні.

Разом із президентом Фінляндії Александром Стуббом Зеленський домовився про підтримку України, а також про спільне виробництво безпілотних систем та дронів для ЗСУ.

Пізніше президент виступив на засіданні Радбезу ООН.

«Сьогодні на засіданні Ради Безпеки ООН я наголосив, що існує лише один Статут ООН, який застосовується до кожної частини світу. Він не змінюється для регіонів чи блоків. Не існує окремих правил для будь-якої країни. Статут ООН об'єднує нас усіх, і всі повинні дотримуватися його однаково», – зазначив Зеленський у своєму дописі.

Глава держави продовжив зустрічі з політиками та лідерами країн. Зокрема, він провів зустріч з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом і обговорив реалізацію формули миру.

Також український президент зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Ми зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні.

Президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

Раніше глава держави зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.