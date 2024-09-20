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США наступного тижня оголосять пакет військової допомоги Україні

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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США наступного тижня оголосять пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки планують уже наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги України

Сполучені Штати Америки планують оголосити новий великий пакет військової допомоги для України вже наступного тижня, але постачання озброєння може затриматися. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, новий пакет включатиме артилерію, системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Його вартість може перевищувати попередні пакети, що складали близько $200 млн.

США мають у своєму розпорядженні 5,9 мільярда доларів у рамках президентських повноважень на скорочення озброєнь для України, проте термін дії цих коштів спливає в кінці фінансового року – менш ніж за два тижні. З цієї причини Вашингтон може прийняти рішення оголосити про більші обсяги допомоги, на доставку яких знадобиться кілька місяців.

«Ми маємо намір використати кожен долар та цент цих коштів» , – зазначила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Пентагон вже звернувся до Конгресу із закликом продовжити термін використання коштів, однак Палата представників поки не змогла ухвалити відповідну резолюцію.

Нагадаємо, США підготували сценарій удару по РФ у разі застосування ядерної зброї проти України.

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Теги: США боєприпаси Вашингтон озброєння

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