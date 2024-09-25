Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади та президентом В'єтнаму: про що говорили

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади та президентом В'єтнаму: про що говорили
Володимир Зеленський зустрівся з в’єтнамським колегою То Ламом
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент поінформував, як проходить його робочий візит до США

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а також із главою В'єтнаму То Ламом. Про це український лідер розповів у своєму телеграм-каналі.

«Реалізація Формули миру, військова підтримка України, ситуація на полі бою й потреби наших захисників. Обговорили ці питання під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо», – повідомив президент.

Глава держави подякував за військову та гуманітарну допомогу з боку Канади,а також за зусилля для повернення депортованих Росією українських дітей додому.

Крім того, Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом В’єтнаму То Ламом. Лідери говорили про розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу між державами, зокрема в аграрній промисловості.

«Дякую за гуманітарну підтримку та готовність долучитися до відновлення України після війни», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зустрівся з в’єтнамським колегою То Ламом
Володимир Зеленський зустрівся з в’єтнамським колегою То Ламом
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, що під час візиту до СШУ Зеленський також провів зустріч із президентом Гватемали Бернардо Аревало, главою Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Крім того, український президент виступив на засіданні Радбезу ООН.

Напередодні Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

До слова, Зеленський за лічені двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня. 

Раніше глава держави зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса. 

Читайте також:

Теги: Канада В'єтнам Джастін Трюдо США Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Банк Канади може ухвалити рішення про зниження процентних ставок
Мешканці Канади тугіше затягнуть паски? Влада готує важливе рішення
4 вересня, 15:03
Трамп і Гарріс активно працюють у штаті, прагнучи вирішити питання, пов'язані з економічними труднощами, викликаними високими цінами, а також побоюваннями щодо робочих місць та заробітних плат
Трамп і Гарріс бачать Пенсільванію ключовим штатом для перемоги у виборах – Bloomberg
8 вересня, 06:54
США планує максимально обмежити можливості Китаю
Конгрес США підтримав одразу кілька «антикитайських» законопроєктів
10 вересня, 09:35
Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві (фото, відео)
Зеленський зустрівся з Борисом Джонсоном у Києві (фото, відео)
13 вересня, 17:11
P. Diddy (справжнє ім'я – Шон Комбз)
Один з найбагатших музикантів світу арештований у США без права внесення застави
18 вересня, 17:02
Зеленський відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання
Зеленський зустрівся з паралімпійцями (фото, відео)
19 вересня, 18:51
У момент осіннього контрнаступу ЗСУ, існував реальний ризик завдавання Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні
США підготували сценарій удару по РФ у разі застосування ядерної зброї проти України
20 вересня, 18:38
Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс
Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс
20 вересня, 05:30
Зеленський прогнозує закінчення війни
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Вчора, 06:31

Політика

Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: які питання на порядку денному
Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: які питання на порядку денному
У конверті, адресованому прем'єру Словаччини Фіцо, виявлено несподівану знахідку
У конверті, адресованому прем'єру Словаччини Фіцо, виявлено несподівану знахідку
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади та президентом В'єтнаму: про що говорили
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади та президентом В'єтнаму: про що говорили
Глава МЗС Німеччини пояснила, яким бачить мир в Україні
Глава МЗС Німеччини пояснила, яким бачить мир в Україні
Китай нарощує свої ядерні озброєння – Білий дім
Китай нарощує свої ядерні озброєння – Білий дім
У Китаї після критики Сі Цзіньпіна раптово зник провідний економіст
У Китаї після критики Сі Цзіньпіна раптово зник провідний економіст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
18K
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s
13K
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState
6659
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту

Новини

Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04
В Україні почнуть іти дощі: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua