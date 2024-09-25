Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади та президентом В'єтнаму: про що говорили

Володимир Зеленський зустрівся з в’єтнамським колегою То Ламом

Президент поінформував, як проходить його робочий візит до США

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, а також із главою В'єтнаму То Ламом. Про це український лідер розповів у своєму телеграм-каналі.

«Реалізація Формули миру, військова підтримка України, ситуація на полі бою й потреби наших захисників. Обговорили ці питання під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо», – повідомив президент.

Глава держави подякував за військову та гуманітарну допомогу з боку Канади,а також за зусилля для повернення депортованих Росією українських дітей додому.

🇺🇦🇨🇦Президент Зеленський зустрівся з прем'єром Канади Трюдо: обговорили Формулу миру, ситуацію на полі бою та потреби захисників pic.twitter.com/hicQDBg6hi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Крім того, Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом В’єтнаму То Ламом. Лідери говорили про розвиток двосторонніх відносин і збільшення товарообігу між державами, зокрема в аграрній промисловості.

«Дякую за гуманітарну підтримку та готовність долучитися до відновлення України після війни», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський зустрівся з в’єтнамським колегою То Ламом фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, що під час візиту до СШУ Зеленський також провів зустріч із президентом Гватемали Бернардо Аревало, главою Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Крім того, український президент виступив на засіданні Радбезу ООН.

Напередодні Зеленський на полях Генасамблеї в Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

До слова, Зеленський за лічені двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

Раніше глава держави зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.