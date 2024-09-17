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Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
фото з відкритих джерел

Американський розвідувальний літак Boeing P-8 Poseidon  пролетів над Тайванською протокою

Сьогодні, 17 вересня, американський розвідувальний літак пролетів над Тайванською протокою, що викликало негайну реакцію Китаю. Китай підняв у повітря свої винищувачі для спостереження та супроводу американського борту. Про це повідомила пресслужба 7-го оперативного флоту ВМС США.

«Сполучені Штати підтримують навігаційні права та свободи всіх країн», – сказано в пресрелізі.

США заявили, що політ був здійснений відповідно до міжнародного права і демонструє їхню відданість вільному й відкритому Індо-Тихоокеанському регіону. Китай, у свою чергу, розцінює такі дії як провокацію та загрозу своєму національному суверенітету.

«Транзит літака через Тайванську протоку демонструє відданість США вільному й відкритому Індо-Тихоокеанському регіону. Збройні сили США літають, плавають і діють скрізь, де це дозволено міжнародним правом», – наголошується в повідомленні військових.

Народно-визвольна армія КНР, як передає China Military, для спостереження та супроводу Boeing P-8 Poseidon задіяла свої винищувачі Східного оперативного командування.

Нагадаємо, Росія почала розплачуватися з Китаєм криптовалютою за товари для війни.

Теги: США транзит Китай політ

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