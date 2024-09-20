Гарріс прокоментувала майбутню зустріч із Зеленським

Наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс наступного тижня зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Ця зустріч стане для неї сьомою, повідомила віцепрезидентка у X.

«Ми з президентом Байденом чітко заявили: наша прихильність українському народу, який бореться за свою свободу, непохитна», – зазначила Гарріс.

Нагадаємо, що наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Президент виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Під час візиту до США Зеленський представить Байдену план перемоги. Крім того, український лідер планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати.

Як повідомлялося, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський зустрінеться американським колегою Джо Байденом у Білому домі в четвер, 26 вересня. Також кандидатка у президенти США від Демократичної партії та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс планує наступного тижня зустрітися у Вашингтоні з Володимиром Зеленським.