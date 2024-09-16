Трамп звинуватив Байдена та Гарріс у спробі замаху на нього

На думку Трампа, затриманий чоловік «повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв відповідно до неї»

«Риторика» Джо Байдена і віцепрезидентки та його опонентки на виборах Камали Гарріс стала причиною можливої спроби замаху на колишнього президента США Дональда Трампа напередодні. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

На думку Трампа, затриманий чоловік «повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв відповідно до неї».

«Їхня риторика призводить до того, що в мене стріляють, тоді як я – той, хто збирається врятувати країну, а вони – ті, хто руйнує країну, як зсередини, так і ззовні», – вважає експрезидент.

Кандидат в президенти США додав, що Байден і Гарріс нібито створюють загрозу «за допомогою комбінації риторики та судових позовів, в які вони мене втягують».

«Це те, до чого прислухаються небезпечні дурні, як той стрілець, – це риторика, до якої вони прислухаються, і те ж саме з першим (замахом – «Главком»)», – додав Трамп.

Нагадаємо, учора стало відомо, що поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли. New York Post писав, що Трампу нічого не загрожувало, стрілянина сталася в районі за межами клубу, який відомий високим рівнем злочинності.

Згодом Трамп відреагував на замах. «Поруч зі мною було чути постріли. Перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте», – йдеться у його заяві.

ФБР розцінює стрілянину як можливу спробу замаху на Трампа. Секретна служба США підтвердила, що її агент відкрив вогонь по озброєному підозрюваному в гольф-клубі, де перебував Трамп.

Підозрюваним у ймовірному замаху на Трампа є 58-річний Райан Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту. ЗМІ писали, що Рут у 2022 році вирушив до України, щоб воювати проти Росії у складі «Іноземного легіону».

Зазначимо, що ця подія трапилася майже рівно через два місяці після того, як 13 липня Томас Метью Крукс вистрілив у Трампа на мітингу в Батлері (штат Пенсільванія), поранивши колишньому президенту США вухо.