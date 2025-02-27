Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Ірландії: про що говорили

Зеленський: Окремо поспілкувалися про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС

Політики обговорили кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

«Україна цінує допомогу та підтримку з боку ірландського народу та уряду, усе те, що було надано нам для посилення захисту від російського терору», – наголосив Зеленський.

За його словами, політики обговорили кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи, важливість єдності України, Європи, США та всіх, кому важливий спокій у міжнародному порядку на цьому шляху, а також гарантії безпеки, співпрацю на шляху України до ЄС.

«Окремо поспілкувалися про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС, нелетальну безпекову підтримку, яка допоможе захищати життя. А також – про нашу гуманітарну програму Food from Ukraine і те, як Ірландія може долучитися», – зазначив гарант.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, перед візитом до США прилетить до Ірландії. За інформацією британського видання, в аеропорту Шеннон Володимира Зеленського зустріне голова Ради міністрів Ірландії Міхаель Мартін, який через це навіть скасував свій візит до Белфаста.

«Разом з нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру на умовах України», – запевнив державний міністр Ірландії у справах Європи та оборони Томас Бірн.

Як відомо, зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом має відбутися завтра, 28 лютого. Раніше стало відомо, що дату візиту президента України до Сполучених Штатів підтвердив і сам Дональд Трамп.

«Главком» повідомляв, що угоду зі США «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» можуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.