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Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Ірландії: про що говорили

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Ірландії: про що говорили
Зеленський: Окремо поспілкувалися про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС
фото: Офіс президента

Політики обговорили кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

«Україна цінує допомогу та підтримку з боку ірландського народу та уряду, усе те, що було надано нам для посилення захисту від російського терору», – наголосив Зеленський.

За його словами, політики обговорили кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи, важливість єдності України, Європи, США та всіх, кому важливий спокій у міжнародному порядку на цьому шляху, а також гарантії безпеки, співпрацю на шляху України до ЄС. 

«Окремо поспілкувалися про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС, нелетальну безпекову підтримку, яка допоможе захищати життя. А також – про нашу гуманітарну програму Food from Ukraine і те, як Ірландія може долучитися», – зазначив гарант.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 лютого, перед візитом до США прилетить до Ірландії.  За інформацією британського видання, в аеропорту Шеннон Володимира Зеленського зустріне голова Ради міністрів Ірландії Міхаель Мартін, який через це навіть скасував свій візит до Белфаста.

«Разом з нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру на умовах України», – запевнив державний міністр Ірландії у справах Європи та оборони Томас Бірн.

Як відомо, зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом має відбутися завтра, 28 лютого. Раніше стало відомо, що дату візиту президента України до Сполучених Штатів підтвердив і сам Дональд Трамп

«Главком» повідомляв, що угоду зі США «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України» можуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.

Теги: міністр Ірландія розмінування Володимир Зеленський Україна президент

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