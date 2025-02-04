США відкладуть запровадження мит на імпорт товарів з Канади

У відповідь Канада погодилася взяти нові зобов'язання щодо захисту кордону і боротьби з наркотрафіком

Сполучені Штати Америки призупинять запровадження митана канадські товари мінімум на 30 днів. Відповідну заяву опублікував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо в соціальній мережі X.

Зазначається, що про призупинку запровадження мит на імпорт товарів з Канади Трюдо оголосив після розмови з президентом США Дональдом Трампом.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly… — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025

Сторони домовилися, що Канада реалізує план посилення кордону вартістю $1,3 млрд, щоб зупинити потік фентанілу. На охороні прикордоння працюють і працюватимуть близько 10 тисяч військовослужбовців.

«Канада бере на себе нові зобов’язання щодо фентанілу, ми зарахуємо картелі до терористичних організацій, забезпечимо цілодобовий контроль на кордоні, запустимо Об’єднані ударні сили Канади та США для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом і відмиванням грошей. Я також підписав нову директиву розвідки щодо організованої злочинності та фентанілу», – наголосив Трюдо.

Нагадаємо, що у суботу, 1 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на канадський і мексиканський імпорт, а також 10% мита на товари з Китаю. Обмеження мали б запрацювати з 4 лютого.

Раніше ми писали, що Канада запроваджує 25% мита на імпорт широкого переліку американських товарів у відповідь на аналогічні дії Сполучених Штатів Америки. Про це заявив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо на пресконференції в Оттаві.

Також відомо, що президент Дональд Трамп заявив, що призупинить на один місяць дію нового 25% мита на товари, що ввозяться до США з Мексики. Про це повідомила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Оголошення про паузу з'явилося через два дні після того, як Трамп запровадив мита на товари з Мексики, Канади та Китаю.