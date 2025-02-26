Трамп підтвердив візит Зеленського до США для підписання угоди щодо копалин

Політик заявив, що це буде угода про рідкоземельні мінерали «та інші речі»

Ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого, у пʼятницю, вже підтверджено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму мову Трампа.

«Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою», – сказав Трамп.

Політик додав, що це буде угода про рідкоземельні мінерали «та інші речі».

Нагадаємо, Зеленський отримав запрошення до Сполучених Штатів Америки, наразі офіси працюють над цим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

«Те, що сказав президент США про п'ятницю. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту», – сказав Зеленський.

За його словами, для президента США Дональда Трампа важливо підписати угоду про рідкісноземельні метали, а для України – почути від Вашингтона, що допомога не зупинятиметься.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 лютого розгляне текст угоди про рідкоземи зі Сполученими Штатами Америки. Її офіційна назва «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Також Шмигаль наголосив, що Україна не розглядає підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки.

«Главком» наводить повний текст варіанту потенційної угоди між Україною та США.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги.