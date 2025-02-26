Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп підтвердив візит Зеленського до США для підписання угоди щодо копалин

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підтвердив візит Зеленського до США для підписання угоди щодо копалин
Політик заявив, що це буде угода про рідкоземельні мінерали «та інші речі»
фото: скриншот відео

Ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого, у пʼятницю, вже підтверджено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму мову Трампа.

«Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою», – сказав Трамп.

Політик додав, що це буде угода про рідкоземельні мінерали «та інші речі».

Нагадаємо, Зеленський отримав запрошення до Сполучених Штатів Америки, наразі офіси працюють над цим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

«Те, що сказав президент США про п'ятницю. У мене важливе питання. Я дуже хочу візиту», – сказав Зеленський.

За його словами, для президента США Дональда Трампа важливо підписати угоду про рідкісноземельні метали, а для України – почути від Вашингтона, що допомога не зупинятиметься.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 26 лютого розгляне текст угоди про рідкоземи зі Сполученими Штатами Америки. Її офіційна назва «Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Також Шмигаль наголосив, що Україна не розглядає підписання будь-яких угод, якщо там немає гарантій безпеки.

«Главком» наводить повний текст варіанту потенційної угоди між Україною та США.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги.

Читайте також:

Теги: міністр Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон корисні копалини відео запрошення обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїн 12-ї бригади «Азов» отримав важке уламкове поранення в шию, що викликало у нього велику крововтрату
Пораненому бійцю «Азова» дронами доставили на передову кров для переливання
22 лютого, 19:53
Головні новини ночі проти 22 лютого
Атака дронів на Київ та область: головне за ніч
22 лютого, 06:30
Як повідомлялося, Україна та США хочуть завершити укладання угоди цього тижня
Українські та американські посадовці всю ніч говорили про корисні копалини – Axios
21 лютого, 17:19
17 лютого – Всесвітній день людського духу
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:01
Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський
Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені – Зеленський
14 лютого, 17:14
У дописі додали, що відновлення пасажирського авіасполучення можливе лише за умови відкриття повітряного простору. Ключовим фактором для цього лишаєшся безпековий фактор
Аеропорт «Бориспіль» вже веде перемовини про відновлення польотів
13 лютого, 20:48
Зеленський зазначив, що команди України та США постійно проводять телефонні розмови, але між лідерами держав «було кілька зустрічей і кілька дзвінків»
Зеленський впевнений, що у Трампа немає готового мирного плану
12 лютого, 18:22
Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
10 лютого, 21:01
Загалом за рік банки ввезли в Україну валюти на $15,938 млрд
Банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну
28 сiчня, 05:42

Політика

Трамп заявив, що Україна має «забути про НАТО»
Трамп заявив, що Україна має «забути про НАТО»
Трамп: Я не даватиму Україні «занадто багато» гарантій безпеки
Трамп: Я не даватиму Україні «занадто багато» гарантій безпеки
Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні
Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні
США вперше проігнорували заяву Світової організації торгівлі, яка засуджує агресію РФ
США вперше проігнорували заяву Світової організації торгівлі, яка засуджує агресію РФ
В Угорщині після дворічної перерви розпочав роботу новий посол України
В Угорщині після дворічної перерви розпочав роботу новий посол України
Трамп підтвердив візит Зеленського до США для підписання угоди щодо копалин
Трамп підтвердив візит Зеленського до США для підписання угоди щодо копалин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
17K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
12K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
7457
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова
7421
У Києві лунають вибухи та працює ППО

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua