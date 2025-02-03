Не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії

Кіт Келлог про вибори в Україні

Заяви спецпредставника Трампа з переговорів про завершення російсько-української війни генерала Кіта Келлога (в інтерв'ю агентству Reuters) про необхідність проведення в Україні президентських і парламентських виборів до кінця року викликали більший резонанс. Щоправда, текст, опублікований Reuters, – це не класичне інтерв'ю (із запитаннями та відповідями), а стаття, де цитуються Келлог, американські, російські та українські «джерела», деякі з них цитуються анонімно.

Перше, що потрібно мати на увазі у зв'язку із заявами Кіта Келлога, це не політична вказівка, а думка, висловлена в інтерв'ю. Але раз він про це сказав, значить це комусь і чомусь потрібно.

Друга важлива обставина. Він не сказав, що вибори в Україні обов'язково мають бути проведені до кінця року. Він прив'язав проведення виборів в Україні до домовленостей про припинення вогню і взагалі до переговорів про припинення вогню. І саме це має значення, а не просто побажання (чи вимога?) провести вибори в Україні. Добре, що Келлог розуміє, що в нас є закон, який забороняє проведення виборів під час війни, і що для проведення виборів необхідне припинення вогню. Але є ціла низка ризиків прив'язки виборів в Україні до переговорного процесу про завершення війни в Україні. І погано, що Келлог цього не враховує. У статті Reuters про ці ризики згадується (з посиланням на анонімне джерело в українському уряді).

Третя принципова обставина. Вибори в Україні (і президентські, і парламентські, і місцеві) неминуче відбудуться, щойно закінчиться війна. При цьому на підготовку до виборів знадобиться певний час (не менше 3-4 місяців, а на думку експертів - не менше ніж півроку). Проблема не у відсутності виборів, а в продовженні війни.

Чому знову піднімається тема виборів в Україні?

Найпростіше пояснення – ця тема популярна у республіканців, особливо у прихильників Трампа. Ще 2023 року сенатор Ліндсі Грем (республіканець і прихильник Трампа) висловився за проведення виборів в Україні навіть під час війни. Тоді це викликало в нашій країні сплеск емоцій і бурхливу дискусію про можливість виборів під час війни. Вивчення громадської думки показало, що абсолютна більшість українців проти виборів під час війни. З цією позицією публічно погодився і Президент Зеленський. У підсумку проведення президентських виборів в Україні було відкладено на період після завершення війни. Але у прихильників Трампа ця ідея залишається популярною. І Кіт Келлог також говорить агентству Reuters, що «більшість демократичних країн проводять вибори під час війни». Твердження вельми спірне, але значимо, що генерал Келлог його озвучує.

Поза всяким сумнівом, тема виборів в Україні порушується у зв'язку з переговорами про закінчення війни в Україні, про що говорить і сам Кіт Келлог. Він, щоправда, не каже, що цю тему порушує Росія. Але в статті Reuters ця версія обговорюється, і не безпідставно. У мене немає сумнівів, що цю тему провокує Росія. І схоже, що американці не зовсім розуміють цю гру Кремля, раз ведуться на таку тему.

Чи може тема виборів бути елементом тиску на Україну, як з боку США, так і з боку РФ? Звичайно, може, особливо з боку РФ. Враховуючи настрої в адміністрації Трампа, США також можуть долучитися до цього тиску. Тому нашим переговірникам треба враховувати цей сценарій і готуватися до нейтралізації провокацій з російського боку.

Які ризики можуть виникати у зв'язку з просуванням теми виборів в Україні з боку Кремля?

По-перше, Кремль спробує нав'язати американцям тезу про нелегітимність української влади і необхідність проведення виборів уже під час війни. Однак проведення виборів під час війни розколе українців за політичними таборами і послабить наш опір російській агресії. Потенційно може виникнути і ризик політичної дестабілізації під час виборів або за їхніми підсумками. Враховуючи всі проблеми проведення виборів під час війни, їхні результати завжди можна поставити під сумнів. Зокрема це можуть зробити і в Кремлі, щоб продовжувати війну проти України. Тому в жодному разі не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії.

По-друге, якщо вибори в Україні будуть предметом домовленостей із Росією, тоді Кремль із дуже високою ймовірністю вимагатиме участі в цих виборах проросійських політичних сил, зокрема й Медведчука. Можна уявити, яку реакцію це викличе в Україні. І навряд чи Україна погодиться на таку вимогу Кремля. Своєю чергою Росія може використати цю відмову для звинувачень на адресу України, що Київ зриває домовленості і мирні переговори. І така ситуація буде використовуватися для того, щоб спровокувати гострі протиріччя між США та Україною в процесі переговорів, і підставити нас перед Трампом. Саме тому йдеться про переговорну «пастку Кремля» щодо теми виборів. І про цю пастку треба заздалегідь попереджати американських переговірників.

По-третє, існує потенційний ризик у зв'язку з трьохетапним підходом американців до мирних переговорів (спочатку домовленість про припинення вогню, потім вибори в Україні, а на третьому – «більш тривала угода»). Як це не парадоксально, але Україну цілком влаштує просто угода про припинення вогню та обмін полонених. А ось Росія хоче укладення «більш тривалої угоди», мирного договору, в якому має намір примусити Україну до зобов'язань щодо визнання російського статусу над територіями, які РФ окупувала та анексувала в Україні, до нейтрального статусу та відмови від претензій на вступ до НАТО, до демілітаризації (скорочення ЗСУ в кілька разів) і «денацифікації». Природно, Україну такий підхід категорично не влаштовує. Щоправда, я дуже сумніваюся, що Кремль погодиться на «перемир'я» на час мирних переговорів. За час війни проти України (з 2014 року) Путін завжди використовував військовий тиск на переговорний процес.

На мій погляд, тема виборів не буде головною на мирних переговорах. І її не варто надмірно побоюватися. Але не можна її й ігнорувати. Необхідно і до, і під час мирних переговорів нейтралізувати тактичні переговорні пастки з боку росіян. Ну а наших американських партнерів треба переконати, що вибори в Україні обов'язково відбудуться, але тільки після стійкого припинення вогню.