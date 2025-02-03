Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Вибори в Україні обов'язково відбудуться, але тільки після стійкого припинення вогню»
фото: radiosvoboda.org

Кіт Келлог про вибори в Україні

Заяви спецпредставника Трампа з переговорів про завершення російсько-української війни генерала Кіта Келлога (в інтерв'ю агентству Reuters) про необхідність проведення в Україні президентських і парламентських виборів до кінця року викликали більший резонанс. Щоправда, текст, опублікований Reuters, – це не класичне інтерв'ю (із запитаннями та відповідями), а стаття, де цитуються Келлог, американські, російські та українські «джерела», деякі з них цитуються анонімно.

Перше, що потрібно мати на увазі у зв'язку із заявами Кіта Келлога, це не політична вказівка, а думка, висловлена в інтерв'ю. Але раз він про це сказав, значить це комусь і чомусь потрібно.

Друга важлива обставина. Він не сказав, що вибори в Україні обов'язково мають бути проведені до кінця року. Він прив'язав проведення виборів в Україні до домовленостей про припинення вогню і взагалі до переговорів про припинення вогню. І саме це має значення, а не просто побажання (чи вимога?) провести вибори в Україні. Добре, що Келлог розуміє, що в нас є закон, який забороняє проведення виборів під час війни, і що для проведення виборів необхідне припинення вогню. Але є ціла низка ризиків прив'язки виборів в Україні до переговорного процесу про завершення війни в Україні. І погано, що Келлог цього не враховує. У статті Reuters про ці ризики згадується (з посиланням на анонімне джерело в українському уряді).

Третя принципова обставина. Вибори в Україні (і президентські, і парламентські, і місцеві) неминуче відбудуться, щойно закінчиться війна. При цьому на підготовку до виборів знадобиться певний час (не менше 3-4 місяців, а на думку експертів - не менше ніж півроку). Проблема не у відсутності виборів, а в продовженні війни.

Чому знову піднімається тема виборів в Україні?

Найпростіше пояснення – ця тема популярна у республіканців, особливо у прихильників Трампа. Ще 2023 року сенатор Ліндсі Грем (республіканець і прихильник Трампа) висловився за проведення виборів в Україні навіть під час війни. Тоді це викликало в нашій країні сплеск емоцій і бурхливу дискусію про можливість виборів під час війни. Вивчення громадської думки показало, що абсолютна більшість українців проти виборів під час війни. З цією позицією публічно погодився і Президент Зеленський. У підсумку проведення президентських виборів в Україні було відкладено на період після завершення війни. Але у прихильників Трампа ця ідея залишається популярною. І Кіт Келлог також говорить агентству Reuters, що «більшість демократичних країн проводять вибори під час війни». Твердження вельми спірне, але значимо, що генерал Келлог його озвучує.

Поза всяким сумнівом, тема виборів в Україні порушується у зв'язку з переговорами про закінчення війни в Україні, про що говорить і сам Кіт Келлог. Він, щоправда, не каже, що цю тему порушує Росія. Але в статті Reuters ця версія обговорюється, і не безпідставно. У мене немає сумнівів, що цю тему провокує Росія. І схоже, що американці не зовсім розуміють цю гру Кремля, раз ведуться на таку тему.

Чи може тема виборів бути елементом тиску на Україну, як з боку США, так і з боку РФ? Звичайно, може, особливо з боку РФ. Враховуючи настрої в адміністрації Трампа, США також можуть долучитися до цього тиску. Тому нашим переговірникам треба враховувати цей сценарій і готуватися до нейтралізації провокацій з російського боку.

Які ризики можуть виникати у зв'язку з просуванням теми виборів в Україні з боку Кремля?

По-перше, Кремль спробує нав'язати американцям тезу про нелегітимність української влади і необхідність проведення виборів уже під час війни. Однак проведення виборів під час війни розколе українців за політичними таборами і послабить наш опір російській агресії. Потенційно може виникнути і ризик політичної дестабілізації під час виборів або за їхніми підсумками. Враховуючи всі проблеми проведення виборів під час війни, їхні результати завжди можна поставити під сумнів. Зокрема це можуть зробити і в Кремлі, щоб продовжувати війну проти України. Тому в жодному разі не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії.

По-друге, якщо вибори в Україні будуть предметом домовленостей із Росією, тоді Кремль із дуже високою ймовірністю вимагатиме участі в цих виборах проросійських політичних сил, зокрема й Медведчука. Можна уявити, яку реакцію це викличе в Україні. І навряд чи Україна погодиться на таку вимогу Кремля. Своєю чергою Росія може використати цю відмову для звинувачень на адресу України, що Київ зриває домовленості і мирні переговори. І така ситуація буде використовуватися для того, щоб спровокувати гострі протиріччя між США та Україною в процесі переговорів, і підставити нас перед Трампом. Саме тому йдеться про переговорну «пастку Кремля» щодо теми виборів. І про цю пастку треба заздалегідь попереджати американських переговірників.

По-третє, існує потенційний ризик у зв'язку з трьохетапним підходом американців до мирних переговорів (спочатку домовленість про припинення вогню, потім вибори в Україні, а на третьому – «більш тривала угода»). Як це не парадоксально, але Україну цілком влаштує просто угода про припинення вогню та обмін полонених. А ось Росія хоче укладення «більш тривалої угоди», мирного договору, в якому має намір примусити Україну до зобов'язань щодо визнання російського статусу над територіями, які РФ окупувала та анексувала в Україні, до нейтрального статусу та відмови від претензій на вступ до НАТО, до демілітаризації (скорочення ЗСУ в кілька разів) і «денацифікації». Природно, Україну такий підхід категорично не влаштовує. Щоправда, я дуже сумніваюся, що Кремль погодиться на «перемир'я» на час мирних переговорів. За час війни проти України (з 2014 року) Путін завжди використовував військовий тиск на переговорний процес.

На мій погляд, тема виборів не буде головною на мирних переговорах. І її не варто надмірно побоюватися. Але не можна її й ігнорувати. Необхідно і до, і під час мирних переговорів нейтралізувати тактичні переговорні пастки з боку росіян. Ну а наших американських партнерів треба переконати, що вибори в Україні обов'язково відбудуться, але тільки після стійкого припинення вогню.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія вибори війна путін закон Україна президент переговори обмін Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліквідація колаборанта Саркісяна, аварійні відключення світла. Головне за 3 лютого
Ліквідація колаборанта Саркісяна, аварійні відключення світла. Головне за 3 лютого
Сьогодні, 21:13
Українські підприємства «Метінвесту» торік сплатили 2,6 млрд грн податку на прибуток
«Метінвест» у 2024 році заплатив до бюджету 20 млрд грн податків
30 сiчня, 12:38
Невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом: прогноз погоди на 25 січня
Невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом: прогноз погоди на 25 січня
25 сiчня, 05:10
Ворог вдарив по Запоріжжю чотирма ракетами о четвертій годині ранку
Пошкоджено 30 багатоповерхівок, постраждало немовля. Фото та відео із Запоріжжя (оновлено)
23 сiчня, 12:03
Сполучені Штати будували та управляли Панамським каналом протягом десятиліть. Але у 1977 році були підписані дві угоди, які забезпечили поступове передання каналу під контроль Панами
Панама поскаржилася ООН на погрози Трампа щодо каналу
22 сiчня, 15:26
Джо Байден із дружиною Джилл
Байден поділився останньою світлиною з Білого дому
20 сiчня, 17:08
Демченко нагадав, що Білорусь анонсувала проведення навчань, і вони будуть тривати до кінця січня
Військові навчання Білорусі становлять загрозу для України? Заява речника ДПСУ
14 сiчня, 14:32
Ріна Рєзнік розповіла, як працює «Азов. Супровід»
«Азов. Супровід»: за які кошти функціонує структура
6 сiчня, 17:30
Переговори про формування уряду тривали протягом двох тижнів
У Болгарії провалились переговори про формування уряду
6 сiчня, 10:12

Володимир Фесенко

Не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії
Не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?
Чи можливі мирні переговори з Росією? Досвід минулих років
Чи можливі мирні переговори з Росією? Досвід минулих років
І тут Трампа понесло
І тут Трампа понесло
Політичні тенденції 2024 року
Політичні тенденції 2024 року
Різдвяне перемир'я від Орбана
Різдвяне перемир'я від Орбана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
118K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
23K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
18K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт
14K
Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua