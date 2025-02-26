Зеленський підтвердив зустріч з Трампом: коли відбудеться

Зеленський: Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена

Зеленський: Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом у п'ятницю, 28 лютого. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення глави держави наприкінці 1099-го дня війни.

«Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що також президент США Дональд Трамп заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого, у пʼятницю, вже підтверджено.

Як повідомлялося, Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена рамкова угода щодо природних копалин, яка не потребує ратифікації парламенту.

Згодом Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. «Главком» опублікував повний текст варіанту потенційної угоди між Україною та США.